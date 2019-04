Chci, aby mě ve finále viděly děti, přeje si postup Šmíd

Speciální motivaci má před začátkem semifinále play off hokejové extraligy obránce Liberce Ladislav Šmíd. Opora Bílých Tygrů se bude snažit pomoct svému týmu k postupu do finále přes Brno i proto, aby jej následně mohly následně přímo na stadionech sledovat i děti s manželkou, které jsou momentálně v Kanadě.

"Děti tam chodí do školky a mají různé kroužky. Jednou za dva měsíce sem ale za mnou všichni na zhruba tři týdny přiletí. Doufám tedy, že semifinále pro nás nebude konečnou a že dojdeme ještě dále. Chtěl bych, aby pak rodina přiletěla na rozhodující zápasy a užili si to spolu se mnou," řekl Šmíd, který má s manželkou Ashley dvojčata Ladislava a Zoey.

"Dětem jsou sice jen čtyři roky, ale už to všechno hodně vnímají. Líbí se jim hlavně atmosféra na stadionech a také to, že si můžou pořádně zakřičet. U nás v Česku se obecně mnohem více fandí, jsou tu různé fanouškovské kotle, bubny, zpívá se. V Kanadě nebo Americe tohle skoro vůbec není," uvedl třiatřicetiletý bek, který v zámoří působil třináct let a našel si tam i kanadskou manželku.

Nechybělo však mnoho a řízný obránce už vůbec nemusel hrát hokej. V závěru jeho angažmá v NHL ho dlouhodobě sužovaly potíže s krkem, podstoupil dvě operace a musel vynechat celou sezonu. "To, čím jsem si prošel, bylo velmi obtížné. Vlastně rok a půl jsem nehrál hokej a přiznám se, že jsem měl i ty nejčernější myšlenky. Můžu ale říct, že jsem byl relativně smířený s tím, že už se k hokeji nevrátím," přiznal účastník tří světových šampionátů a olympiády v Soči 2014.

Vleklé potíže ale nakonec ustoupily a Šmíd se před dvěma lety vrátil do Liberce, který ho pro velký hokej vychoval. "Po nějakém čase zranění ustoupilo a mně svitla malá naděje. Liberec mi dal šanci a já jsem dva roky dřel jako blázen, abych se dostal alespoň do formy, jakou jsem měl předtím. Celkově si moc vážím toho, jakou roli v týmu mám a že mi trenér hodně věří. Zápasy play off si jednoznačně užívám, ale Boleslav byl pouze první krok. Já chci s Libercem dojít co nejdále a zažít úspěch," řekl nejvytíženější hráč základní části extraligy, který na ledě strávil v každém zápase v průměru přes 24 minut.

V cestě do finále stojí Bílým Tygrům brněnská Kometa. Obhájci titulu z posledních dvou sezon ve čtvrtfinále hladce vyřadili Hradec Králové a brousí si zuby na mistrovský hattrick. "Už se nemůžeme dočkat, až to ve středu vypukne. Určitě to nebude jednoduché, Kometa má hodně silný a zkušený tým. Není náhoda, že dvakrát za sebou vyhráli titul. Máme k soupeři patřičný respekt, ale rozhodně ne strach. Náš tým je také nesmírně silný a máme spoustu vynikajících hráčů. Bude to vyrovnaná série, ve které budou rozhodovat detaily. Já věřím, že do toho vstoupíme soustředěně, disciplinovaně a využijeme výhodu domácího prostředí," dodal Šmíd.