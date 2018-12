Chomutov v předehrávce přestřílel Brno a už není poslední

Hokejisté Chomutova porazili v předehrávce 27. kola Kometu Brno 6:4 a posunuli se z posledního místa o dva body před Pardubice. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Jan Stránský a dva góly v dresu vítězů vstřelil Radek Duda. Piráti bodovali proti úřadujícímu mistrovi na třetí pokus poprvé v sezoně.

Piráti začali bez ostychu. Nejprve neuspěl v úniku Vladimír Růžička mladší, ale Duda se už 42 sekund po úvodním vhazování ránou z levé strany nezmýlil. "Dva dny jsem ležel se střevními problémy, takže jsem se spíš soustředil, aby do mě někdo z Komety nestrčil a neteklo mi to po bruslích. Výkon byl ode mě slaboučký, musím se vykurýrovat a ještě více vložit do týmu pracovní morálku. Dva góly jsou jenom bonus," uvedl Duda.

V polovině úvodního dějství bylo v Chomutově ještě veseleji, protože se prosadil poprvé v extralize Kevin Klima. Jednadvacetiletý syn vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy se dočkal ve třetím utkání v české nejvyšší soutěži.

V 16. minutě se k vypadnutému kotouči za Petersem nedostal Dočekal, který neunesl situaci, strčil do rozhodčího a odešel do šaten s trestem do konce utkání. V závěru nevyužil únik ani Zaťovič.

Na začátku prostřední části ani jeden tým nevyužil přesilovku, při pokračujícím tlaku Komety nastřelil Mallet horní tyčku. I když Piráti nepotrestali další faul, o třígólové vedení se postaral druhým zásahem Duda. To byla poslední kapka pro Kašíka, který přenechal místo v brance Vejmelkovi.

"Jednoznačně se nám nepovedl vstup do utkání, kdy nám soupeř odskočil na dva góly. I když jsme ve druhé třetině zlepšili hru, měli jsme převahu, soupeř nám odjel do jediného brejku a dal na 3:0," řekl trenér Komety Kamil Pokorný.

I přes vedení se Chomutov tlačil do útoku, z čehož vytěžil branku ve 46. minutě Svoboda. O pár okamžiků později se poprali Klima s Malletem a ze situace vzešla přesilovka pro Kometu. Čtyři sekundy před jejím vypršením se od tyčky odrazil puk k Muellerovi, jenž se nezmýlil. Zanedlouho na něj navázal Gulaši a snížil na 2:4.

"Dostali jsme dvakrát za sebou gól v první minutě, což není úplně fajn. Chomutov hrál chytře. Dal nám jeden gól, pak odskočil na 3:0 z brejku. Hráli to, co potřebovali. Nepouštěli nás v první polovině do větších šancí, což jim na body stačilo. Když se pak prohrává 0:4, není jednoduché, vrátit se do zápasu. I když jsme dotahovali, nepovedlo se to," uvedl Jan Hruška.

Za domácí se pak trefil v 54. minutě Sklenář, ale Mueller s Hruškou, který využil přesilovku, opět zadělali na drama. V následné power-play uzavřel skóre vypjatého utkání 89 sekund před koncem Stránský.

"Hráli jsme jednoduše a to, co jsme si řekli. Plnili jsme přesně, co jsme měli, ale potom jsme začali vymýšlet a hrát trochu složitější hru, než je nám vlastní. Z toho potom vznikl tak divoký zápas. Jsou to nesmírně důležité tři body, protože Kometa nebude prohrávat všude. Musíme si vážit výhry, něco si z toho vzít a příští zápas jet dál," dodal Duda.