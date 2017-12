Chomutov vyhrál třináctigólovou přestřelku s Plzní, uspěla i Olomouc

Hokejisté Chomutova zdolali v rámci 34. kola hokejové extraligy vedoucí Plzeň 7:6 po prodloužení. Severočeši dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu a získali důležité dva body. Uspěla také Olomouc, která vyhrála v Třinci na nájezdy a připsala si pátou výhru v řadě. V dalších utkáních zvítězila mistrovská Kometa na ledě Pardubic, Litvínov vyloupil Mladou Boleslav a Vítkovice porazily Jihlavu.

Bezpochyby nejlepší utkání tohoto kola viděli diváci v Chomutově. V pirátském dresu se představili poprvé bek Dvořák a útočník Smejkal, kteří přišli na hostování ze Sparty výměnou za zkušeného Laca. Mezi tyčemi si extraligovou premiéru proti lídrovi tabulky odbyl Pavlát, jenže už po 20 vteřinách musel lovit puk ze sítě, když se prosadil ránou z levé strany Gulaš.

Poté domácí ubránili dvě po sobě jdoucí oslabení, ale už nezastavili Schleisse, jenž vlétl do pásma a zvýšil na 2:0. O chvíli později Piráti během dvou minut vyrovnali: Huml přiťukl Vondrkovi, který se nezmýlil, následně Knotovu ránu od modré čáry tečoval Skokan, jenž se po zranění vrátil do sestavy a bylo to 2:2.

I do druhého dějství měli lepší vstup hosté. Nejdříve Mertl projel obranou a zavěsil, poté Sklenička poslal do sítě vyraženou ránu a vrátil Škodě dvougólové vedení. Čtvrtý inkasovaný gól vyhnal z brány Pavláta, jehož nahradil ve 26. minutě Lukeš.

V dalším průběhu si oba celky zahrály přesilovku, ve které neskórovaly. Po polovině střetnutí vstřelil pátou branku Plzně dorážkou do prázdné brány Stach. V posledních vteřinách třetiny ujel osamocený Vondrka, ale jeho zakončení nemělo gólové parametry.

Ve třetím dějství se Piráti radovali už po čtrnácti vteřinách, když Huml předložil Koblasovi před prázdnou branku na jeho první trefu v sezoně. O chvíli později měli Chomutovští možnost výhody o jednoho hráče, v níž ale vůbec nevystřelili na bránu. V 53. minutě letěla vyražená rána Dietze před prázdnou bránou, odkud puk do sítě nikdo nedorazil.

Až o chvíli později Mrázek sebral z pozice obránce puk, objel bránu a zakončil na zadní tyčku - 4:5. Před koncem základní hrací doby Piráti otočili vývoj duelu během 35 vteřin, když se prosadil při premiéře za Chomutov Smejkal a po něm také ostřílený tahoun Huml. Krátce poté zastavil euforii v hledišti Stach, který vyrovnal a poslal duel do prodloužení.

V nastaveném čase rozhodl Huml, jenž se prosadil podruhé v zápase a vystřelil Severočechům cenný druhý bod.

Olomouc zvítězila popáté v řadě

Třinec musel brzy dohánět ztrátu. V páté minutě ztratila čtvrtá řada domácích při přechodu do útoku puk, Knotek krásným křížným pasem přes střední pásmo rychle otočil hru na rozjetého Jergla, který se trefil z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Oceláři v minulém vzájemném utkání neskórovali a složitě překonávali obranný val soupeře, ale tentokráte s ním neměli problém. Hrozila hlavně jejich elitní formace, jenže Rákos i dvakrát Růžička zblízka neuspěli.

Domácí se dočkali na přelomu první a prostřední třetiny, kdy překlopili třemi góly skóre. Vyrovnal Krajíček, před kterým se při zavážení puku z vlastního do útočného pásma rozevřela obrana a krásnou akci zakončil přesně do růžku. Druhý zásah přidal Irgl tečí Musilovy střely a efektivní pasáž završil v oslabení Doudera. Třineckého beka uvolnil krásně Marcinko, který u mantinelu na sebe navázal dva protihráče.

Olomouc se ale i s přispěním hlavního rozhodčího rychle dostala zpátky na dostřel. Sudího zasáhl u zadního hrazení puk do brusle, zmocnil se ho Knotek a rychlým manévrem zasunul puk zpoza branky za překvapeného Hamerlíka. Dvougólový náskok mohl domácím vrátit Růžička, ale po dalším skvostném pasu Marcinka nepřekonal Konráda.

Ocelářům v utkání nefungovaly přesilové hry, ve zbytku druhé třetiny nepotrestali další tři fauly, navíc po chybě Růžičky mohl Strapáč vyrovnat, ale zblízka přestřelil. K hostům se ale krátce po přestávce opět přiklonilo štěstí na odraz. Střelu Jaroměřského od modré čáry si srazil do vlastní sítě Musil. S Třincem mohlo být ještě hůře, Herman však trefil ze sólového úniku pouze tyč.

Olomouc cítila šanci na pátou výhru v řadě. Z předbrankového prostoru se ale Holec dvakrát neprosadil. A v přesilové hře tečovaná střela Staňka skákala v brankovišti, odkud ji před Vlachem odpálil pryč Doudera. V prodloužení měl největší šanci Růžička, i přes faul Jaroměřského se dostal k zakončení, jenže Konrád jeho bekhendový blafák betonem vykryl.

Domácí kanonýr se dožadoval trestného střílení, místo toho ale obdržel osobní trest za nesportovní chování a do rozstřelu nemohl naskočit. Oceláři ho odstartovali skvěle, hned úvodní nájezd proměnil Polanský. Hosté kontrovali ve čtvrté sérii Sundherem, který se trefil nad lapačku Hamerlíka. Do stejného místa pak zamířil v páté sérii i Vlach.

Kometa vyhrála ve vyprodané pardubické aréně

Kometa byla v utkání před vyprodanými tribunami od začátku lepší a Vojtěch Němec měl už ve čtvrté minutě na kontě dvě gólové šance. I další Kacetlovy zákroky narůstaly rychlým tempem. Dynamo se do útočného pásma probíjelo obtížněji, jedinou vážnější šanci neproměnil osamocený Dušek.

Jinak útočila především Kometa a v 17. minutě se chvíli poté, co nezužitkovala přesilovku, ujala vedení, když Eratovu přihrávku šikovně tečoval do sítě Radim Zohorna. Domácí hráči museli o pauze děkovat Kacetlovi, že rozdíl ve skóre nebyl vyšší, ale podobný obrázek byl k vidění i po pauze. Dvě dobré šance hned na startu prostřední části promarnil bývalý pardubický útočník Nahodil.

Střeleckou nemohoucnost Dynama nezlomila ani přesilová hra a následná šance Berana. Naopak - ve 34. minutě dovezl Nahodil kotouč do brankoviště a dorážející Hynek Zohorna zvýšil na 2:0 pro Brno. Pardubice mohly ještě před pauzou snížit, jenže Poulíček v ideální pozici minul Langhamerovu branku.

Pardubickým se v ofenzívě nedařilo i nadále a Kometa bez větších potíží držela dvoubrankový náskok. Navýšit ho mohli Krejčík a Haščák, ale oba si vylámali zuby na Kacetlovi. Až v polovině třetí části se do akce dostal i brněnský Langhamer. Pardubice hrály tři přesilovky v řadě a poprvé v utkání dokázaly Kometu zatlačit, gól však vstřelit nedokázaly. V závěru tempo postupně opadalo a Brno dvoubrankovou výhru v poklidu udrželo.

Litvínov veze body z Mladé Boleslavi

Hned v úvodu zápasu pálil nebezpečně Hübl, ale na Maxwella v domácí brance si nepřišel. Na druhé straně jako první vážněji protáhl Kantora Pabiška, i hostující brankář při prvním ostrém zákroku uspěl. Ještě větší šanci měl o chvíli později Holík po přihrávce Lence, ale Kantor si skvělým přesunem v brankovišti hodně hlasitě řekl o Zlatou helmu.

V úvodní přesilovce zápasu pak Holík vyzval ke skórování Klepiše, ale byl to opět Kantor - tentokrát za pomoci svého betonu - kdo nepovolil změnu skóre. Po skončení třetí boleslavské přesilovky mohl u zadní tyče uklízet puk do prázdné branky Pacovský, jenže puk mu sjel po holi. První třetina tak skončila i přes domácí střeleckou převahu 17:3 bez branek.

Skóre se poprvé měnilo po dvou minutách prostřední třetiny. Zčistajasna se mezi domácími obránci zjevil Válek a přesnou střelou zápěstím překonal jako první soupeřova brankáře. Litvínov mohl jít i do dvoubrankového vedení, když si situaci v oslabení sám zkomplikoval Maxwell, ale s oběma dorážkami Gerháta si nakonec poradil.

Za Boleslav zkoušel odpovědět Hanzlík, ale po jeho střele se zaskvěla lapačka hostujícího brankáře. Stejně dopadl i o několik minut později Klepiš, který se dokonce ocitl Kantorovi tváří v tvář. Domácí pak do konce třetiny museli bránit, neboť dva menší tresty za krvavé zranění v obličeji protihráče inkasoval Pacovský. Dlouhé oslabení však zvládli bravurně.

Po minutě třetí třetiny mohl vyrovnat Pabiška, který jel sám na Kantora, jenže jeho blafák skončil opět v lapačce hostujícího brankáře. Za hosty zahrozil na druhé straně chytrou tečí Hübl, Maxwell byl tentokrát pozorný. Na druhé straně mohl potrestat špatnou rozehrávku Litvínova Pacovský, ale Kantor, který dosud v sezoně prohrál všech šest zápasů, do nichž nastoupil, se tentokrát překonával.

Další velkou šanci na vyrovnání měl osm minut před koncem třetí třetiny Lenc, ale ani z trestného střílení Kantora nepřekonal. Domácí tlačili, ale když už Eminger Kantora překonal, pomohla mu tyčka. Tři minuty před koncem se na Maxwella řítil Matoušek, ale americký brankář se štěstím vytěsnil puk mimo tyče. Boleslav to zkusila v poslední dvouminutovce s šesti hráči v poli, ale přes řadu šancí se prosadit nedokázala. Naopak 19 vteřin před koncem pojistil vítězství Litvínova do prázdné branky Jánský.

Vítkovice uspěly v Jihlavě

Nováček nastoupil bez zraněných útočníků Jiránka se Zemanem. Hosté ze severu Moravy ale od úvodních minut potvrzovali, že na Vysočinu přicestovali ve formě. Základ k prodloužení osmizápasové vítězné série položil využitou přesilovkou na začátku 14. minuty Klok, jehož nahození od modré čáry skončilo v brance Voldena, který po třech zápasech nastoupil od začátku na úkor Vejmelky.

Necelé tři minuty před koncem první třetiny vysunul Trška Bartoviče, ale norský gólman ve službách Jihlavy jeho střelu na lapačku kryl. Dukla, která z předchozích čtyř duelů dokázala vytěžit jen bod za prohru prodloužení v Brně, se dočkala vyrovnání na začátku prostřední části hry.

Hlinka s Andělem na konci 22. minuty postupovali sami na jediného vítkovického obránce a nájezd zakončil Hlinka přesnou střelu nad vyrážečku Bartošáka. Přitom hosté na začátku třetiny mohli jít do dvoubrankového vedení. Klok od modré opět nahodil před Voldena, puk poskakoval na brankovišti, Lev ani Olesz ho však za brankovou čáru dotlačit nedokázali.

Zatímco Jihlavští se v početních výhodách tradičně trápili, hosté dokázali v přesilovce svého soupeře pokaždé zamknout v jeho obraném pásmu. Vrátit vedení na stranu Vítkovic mohl v 35. minutě po rychlé souhře Lev, ale střelou na lapačku Voldena nepřekonal.

Ve 45. Minutě najížděl na Voldena z levé strany sám Kucsera, jenže ani on nebyl střelou na lapačku úspěšný. Necelých 11 minut před koncem základní hrací doby nahození od modré tečoval Rabbit, ale Bartošák stihl betony k sobě srazit včas.

Podruhé za sebou tak dotáhli hokejisté Jihlavy zápas do prodloužení. Stejně jako v Brně ale prohráli, když bekhendem otřel svůj pokus o horní tyč Voldenovy brány Olesz. Domácí tak na tříbodovou výhru čekají už sedm utkání, naposledy porazila Dukla doma 1. prosince Mladou Boleslav 3:0.

Sparta zdolala Liberec

Sparta nastoupila v brance opět s Aittokalliem a posila z Chomutova Ján Laco zůstal jen na střídačce. Sparťanský gólman i jeho protějšek Will museli řešit nebezpečné situace hned po několika vteřinách. Pak byla ve třetí minutě blízko branky Sparta, když Vránův pokus z levého kruhu zamířil do horní tyče.

Bílí Tygři se po polovině úvodní části ubránili při Vlachově trestu, při němž prověřil Willa Michálek. Sparta odolala při Michálkově trestu, kdy Aittokallio kryl pokusy Kvapila i Bakoše. Při Vantuchově trestu už udeřili 51 vteřin před koncem první třetiny Pražané. Po tlaku doklepl puk do odkryté branky Jarůšek.

Ve 24. minutě se dostal opět Jarůšek sám před libereckého gólmana, ale minul. Střelec úvodní branky byl i nadále aktivní a Will musel jeho další ránu vykopnout levým betonem. Na druhé straně po polovině utkání nebezpečně dorážek Jánošík, ale Aittokallio odolal.

Pražané zvýšili svůj náskok ve 35. minutě po rychlém brejku. Ten rozjel bek Pavelka, následně Říčka uvolnil Jarůška, který bekhendem z levého kruhu pod vyrážečku překonal Willa.

Ve třetí třetině kryl Will nejprve Říčkovu ránu, na druhé straně se natlačil před sparťanského gólmana Šmíd, ale Aittokallio držel čistý štít. Za Spartu zahrozil Uher. Ve 49. minutě zápas skončil pro Michálka, který inkasoval po Lakatošově střele ránu pukem do obličeje. Zůstal dlouho ležet na ledě a pak zamířil do šatny.

Při Jaškově vyloučení se nejdříve dostal Liberec do přečíslení, ale Vantuchův pokus vyrazil betonem Aittokallio. Hned vzápětí se ocitl sám před Willem Jarůšek, který napoprvé neuspěl, ale z dorážky bekhendem už dokonal svůj první extraligový hattrick. Will pak ještě kryl Hlinkův únik a v závěru nabídli divákům bitku Uher s Jánošíkem.