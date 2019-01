Chtěl jsem hlavně trefit branku, usmíval se Pavlík.

Obránce Filip Pavlík rozhodl o vítězství hokejistů Hradce Králové ve východočeském derby nad Pardubicemi. Šestadvacetiletý rodák z Třebíče a bývalý hráč Třince či Litvínova hraje za Mountfield druhým rokem a poznává kouzlo prestižních soubojů s Dynamem.

"Tenhle zápas je opravdu výjimečný. Myslím, že jinde taková utkání nemají," glosoval atmosféru souboje rivalů vzdálených dvacet kilometrů od sebe český reprezentant.

Minutu před koncem vypálil od modré čáry a brankář Milan Klouček propustil puk pod rukou. "Chtěl jsem hlavně trefit branku. To byla první věc, co mě napadla. Že to tam propadlo, to bylo hlavně o štěstí. Byla to ale dobrá akce. Radek Smoleňák hodil puk na modrou a Oskars Cibulskis si mě všimnul na levé straně," řekl Pavlík.

Hradec se vrátil na úspěšnou vlnu po pátečním výbuchu. V Mladé Boleslavi prohrál 5:8, byť ve třetí třetině vyrovnal na 5:5. Jenže v posledních pěti minutách dostal tři branky.

"Dostali jsme jich hodně, to je fakt. Nebylo to ideální. Vedli jsme, oni vyrovnali. Na konci jsme vyrovnali my. Byl to zápas plný zvratů, který pro nás nedopadl dobře," uvedl Pavlík.

"Vrátili jsme se k tomu, museli jsme se podívat na chyby, abychom je znovu nedělali. Až pak bylo potřeba na Boleslav zapomenout," dodal.

I když byl před derby mezi týmy rozdíl čtyřiceti bodů, favorizovaný Hradec vyhrál jen těsně gólem v samém závěru. "Tušili jsme, že to bude těžké utkání. Je to derby. Věděli jsme, že to bude vyhecované. Je úplně jedno, jestli jde o první nebo poslední tým tabulky. Extraliga je strašně vyrovnaná. I když jim to letos nešlape, Pardubice nemají špatný tým," uvedl Pavlík.