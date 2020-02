Cílem je vyhnout se předkolu, říká obránce Němec

Čtvrtým gólem v sezoně rozhodl hokejový obránce Ondřej Němec o vítězství Brna nad Libercem 3:2. Více než tří bodů nad vítězem základní části si ovšem pětatřicetiletý bek cení výkonu, který celý tým předvedl a který jej téměř posílá do play off bez nutnosti hrát předkolo. Kometa šestá s osmi body náskoku na Hradec Králové.

Teoreticky se Brno ještě může posunout až na druhé místo, na které ztrácí také osm bodů. To však Němec neřeší. "Cílem bylo vyhnout se předkolu a být do šestého místa. To je skoro splněno, vybírat soupeře si nebudeme," řekl mistr světa z roku 2010.

Němce potěšilo, že Kometa dnes podala lepší výkon než v neděli. "Po zápase s Olomoucí, který se nám nepovedl, jsme dnes předvedli dobrý hokej, přesně jsme plnili pokyny, které jsme dostali a porazili jsme tak silný tým, jako je Liberec," uvedl Němec.

Jeho vítězný gól padl z netypické pozice pro obránce, z bezprostřední blízkosti po přečíslení. "Bylo to při hře čtyřech proti čtyřem. Horký nádherně vybojoval puk, přetlačil hráče a předložil mi to. Tři čtvrtě gólu je jeho," chválil mladého útočníka.

Tři body jsou pro Kometu strašně důležité. "Mohli jsme je mít klid už po Olomouci. Teď nám chybí bod a na jeho zisk máme tři zápasy. Pokud budeme hrát jako dnes, bude to dobrá příprava na vyvrcholení sezony," uvedl Němec.

V neděli hostí Kometa Kladno, Jágrova družina bude v DRFG Areně bojovat o holé ligové bytí a může se stát, že Kometa podepíše Rytířům sestupový ortel. "Chceme pokračovat v tom, co jsme dneska ukázali. Čekám skvělý zápas, přijede Džegr, to bude lákadlo pro lidi. Klobouk dolů, že je ještě ve 48 letech tak dominantním hráčem. Neřeším to, že můžeme Kladno poslat dolů," dodal Němec.