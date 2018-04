Další gólman z Plzně míří do NHL. Smlouvu podepsal na recepci

Hokejový brankář Miroslav Svoboda opět po roce mění dres. A znovu si polepší. Tentokrát zamíří z české extraligy do nejlepší soutěže na světě. V příští sezóně si zachytá za Nashville Predators. Tedy za tým, který stejně jako dosavadní zaměstnavatel z Plzně vybojoval v letošním ročníku Prezidentův pohár za vítězství v základní části, akorát za mořem. Po Marku Mazancovi se stane druhým českým gólmanem, který chytal v této organizaci.

Signál k přesunu českého gólmana do zámoří vydal agent Michal Sivek ve čtvrtek ráno. Celý den tajil jméno. "Česká brankářská škola patřila vždy k nejlepším na světě, ať už byly výsledky reprezentací jakékoliv. Dalším důkazem je právě podepsaná NHL smlouva pro jednoho našeho brankářského šikulu," napsal Sivek, který sám působil v minulosti v zámořské soutěži, když si v sezóně 2002/2003 zahrál 38 zápasu za Pittsburgh Penguins i po boku slavného Maria Lemieuxe s bilancí 3+3.

Sivek nechal uživatele Twitteru po celý den tipovat, kdo by to mohl být. Padala jména jako Pavel Francouz, o kterém se ví, že je o něj za mořem zájem, nebo Patrik Bartošák. S úderem sedmnácté hodiny nakonec prozradil, že se jedná o Miroslava Svobodu. "Ten pocit, když ležíš u moře na mizerném signálu a najednou dostaneš zprávu, že by bylo dobré uprosit recepční v hotelu, aby ti vytiskla jeden dokument určující tvojí budoucnost na minimálně další dvě sezóny," napsal brankářův agent ke vstupní smlouvě na Twitteru.

Ten pocit, když ležíš u moře na mizerném signálu a najednou dostaneš zprávu, že by bylo dobré uprosit recepční v hotelu, aby ti vytiskla jeden dokument určující tvojí budoucnost na min. další 2 sezóny. Miroslav Svoboda -> @PredsNHL pic.twitter.com/nOJFH3pIHr - Michal Sivek (@michalsivek) 26. dubna 2018

Českého gólmana však nečeká v dresu Predators nic lehkého. Brankovišti pevně vládne Fin Pekka Rinne, kterému však příští rok končí smlouva. Záda mu kryje jeho krajan Juuse Saros. Třiadvacetiletý rodák ze Vsetína tak bude muset na podzim ukázat své kvality a přesvědčit generálního manažera Nasvhillu Davida Poileho. Marek Svoboda může navázat u Predátorů na jiného plzeňského brankáře, Marka Mazance, který ve městě country strávil čtyři sezóny, moc příležitostí v A-týmu ale nedostal.

Svoboda ještě loni chytal v tuzemsku druhou nejvyšší soutěž WSM ligu. Poté, co dostal Jihlavu do extraligy, si ji zachytal za Plzeň a po roce opět bude měnit dres. Česko bude opouštět s bilancí 33 výher, 14 porážek a úspěšností zákroků 92,6% včetně pěti čistých kont. Před třemi lety sice draftoval Svobodu Edmonton, ten ale o něj nikdy neprojevil zájem.