Další prohra? Trest za první třetinu, litoval Forman

Hokejisté pražské Sparty sice dokázali v utkání s Chomutovem smazat ztrátu z první třetiny 1:3, ale nakonec po trefě Lukáše Vantucha deset sekund před koncem zůstali v souboji s předposledním týmem tabulky bez bodu po prohře 3:4. Nenavázali na nedělní výhru nad Mladou Boleslaví 1:0 a potvrdili současnou krizi pátou porážkou z posledních šesti utkání.

"Je to trest za tu první třetinu. Nemůžeme hrát jen čtyřicet minut. I když jsme pak byli lepší. Kdybychom tak hráli šedesát minut, tak jsme tu první třetinu vyhráli a mohli jsme v klidu zápas dohrávat. Místo toho jsme si nechali dát tři góly a pak se to těžko dotahuje," řekl sparťanský útočník Miroslav Forman.

Sparta, která se před koncem minulého kalendářního roku dostala díky úspěchu s Mladou Boleslaví zpět do první desítky, podle Formana Piráty rozhodně nepodcenila. "My jsme na dně skoro taky a navíc se nám teď vůbec nedaří, takže podcenění to určitě nebylo. Musíme si asi každý sáhnout do svědomí, jak k tomu zápasu přistupujeme. Takhle prostě není možné hrát v první třetině," podotkl osmadvacetiletý forvard, který v 10. minutě snížil na 1:2, ale hned za 28 sekund jeho tým znovu inkasoval.

Sparta ztrátu smazala, ale další šance nevyužila. Kanadský gólman v brance Pirátů Justin Peters pochytal dohromady 42 střel. "Myslím, že v tréninku jsme se na koncovku zaměřili. Víme, že nás to trápí delší dobu a stejně přijde zápas a nevím, jestli jsme zbrklí... Navíc přesilovky jsou tragický. V dnešním hokeji rozhodují zápasy a je to bída," doplnil Forman.

Když už Sparta sahala po zisku alespoň bodu, rozhodl Lukáš Vantuch dorážkou po střele Radka Dudy. "Asi je to teď takový obrázek té naší situace," komentoval Forman rozhodující okamžik. "Nejradši bych rozmlátil celou kabinu, bohužel to rozhodně nepomůže. Rád bych hned hrál další zápas a získal co nejdříve body zpátky. Ale musíme změnit hodně věcí."

Na začátku listopadu přitom Sparta trávila první reprezentační pauzu v sezoně pro turnaj Karjala na prvním místě. "Nedá se říct, že bychom nějak létali ve vzduchu, to určitě ne. Ani se nejde vymlouvat na zranění, protože kádr je široký a kvalitní. Těžko najít, kde nastal zlom, ale teď to bohužel není dobrý a my se z toho musíme dostat," dodal Forman.