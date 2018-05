Další Winter Classic v extralize? Uspořádat ho chce Ostrava

Začátek nové sezóny je ještě hodně daleko, hráči teprve polykají těžké dávky v rámci letní přípravy. V Ostravě se ale připravují na něco velkého, v lednu by totiž rádi nabídli fanouškům jedinečný zážitek v podobě hokejového utkání pod širým nebem. A zůstat by navíc nemělo ani u jednoho. S informací přišel Moravskoslezský deník, kterému to potvrdil majitel Vítkovic Aleš Pavlík.

"Ještě to ale není rozhodně definitivní, protože stále čekáme na podpis klíčových smluv. A to především ze strany města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Bez jejich finanční podpory se akce nemůže uskutečnit," poznamenal Pavlík.

S nápadem uspořádat takto specifickou událost přišel přímo hokejový klub, který projekt postupně připravuje už několik měsíců, na veřejnost se to ale dostalo teprve nyní. Během příprav komunikovaly Vítkovice i s hokejovým svazem.

"Dolaďujeme i úzkou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje," prozradil Pavlík. Další detaily už ale nepřidal, fanoušci si tak budou muset počkat, až se vše dohodne.

"Dokud to nebude hotové, tak se k tomu nebudu vyjadřovat," uzavřel vítkovický majitel. Pokud vše klapne, hrát se bude na Městském stadionu ve Vítkovicích, který je jen několik stovek metrů od domácí hokejové arény klubu HC Vítkovice Ridera.

Kromě fotbalu se na něm každoročně koná uznávaný atletický mítink Zlatá tretra a v příští sezóně by se k tomu mohla přidat i další významná událost. Pod širým nebem by se měly odehrát zápasy s Kometou Brno o třineckými Oceláři. Pro vítkovické fanoušky tedy půjde o atraktivní soupeře a k tomu finalisty posledního ročníku extraligy.

V Česku by se jednalo o třetí Winter Classic v historii. Jako první s odvážným nápadem přispěchali v Pardubicích, kde se v roce 2011 postavilo domácí Dynamo Kometě Brno a vyhrálo 4:2. O pět let později podobnou událost uspořádala i Kometa, která před vlastními fanoušky přehrála Plzeň 5:2 a podlehla Spartě 2:4.