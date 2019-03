Dávali jsme málo gólů, řekl Kubiš po vyřazení Zlína

Malý počet vstřelených branek a zejména chybějící produktivita elitních útočníků byla podle Pavla Kubiše jedním z hlavních důvodů, proč Zlín v předkole play off extraligy nedokázal vyřadit Mladou Boleslav.

"Kéž by se dnes hrálo na střely a ne na góly. Nevyšlo nám to, což nás mrzí, protože tam šance byly. V rozhodujících momentech jsme prostě zklamali," řekl Kubiš po pátém zápase série, který Berani prohráli 1:4. "Dostali jsme se dnes do vedení, ale nepřidali jsme druhý gól," litoval.

Zlín dokázal v pěti utkáních vstřelit dohromady jen sedm branek a ani v jednom případě nepřekonali jeho hráči mladoboleslavského gólmana Jana Růžičku více než dvakrát.

"To nás mrzí asi nejvíce. Kluci, od kterých se to čekalo, se gólově nepřidali. Hráli jsme na jeden gól, což je málo," uznal kapitán Zlína, jenž se sám střelecky také neprosadil.

Kubiš ale zároveň ocenil hru Středočechů. "Mladá Boleslav měla dobrou obranu a těžko se proti nim prosazovalo," řekl Kubiš, jenž za klíčový moment pátého utkání považoval třetí gól Lukáše Žejdla ve 49. minutě. "Pak jsme tlačili, ale hrálo se spíše po rozích. Vyložená šance tam už nebyla," přiznal.

Právě skončenou sezonu hodnotil rozporuplně. "Základní část nám vyšla, tu bych hodnotil dobře. Říkali jsme si, kolik bychom chtěli udělat bodů, abychom se dostali do desítky, což se nám podařilo. Chyběl nám krok v předkole, abychom se dostali dále a mohl bych celou sezonu hodnotit kladně," uvedl Kubiš.