Dohrávku sehrají týmy z čela, Pardubice doma už musí zabrat

Hokejisté vedoucího Liberce se představí v úterý v dohrávce 24. kola extraligy na ledě třetí Plzně, s níž se utkají poprvé v sezoně. Plzeň bude hájit pětizápasovou vítěznou sérii, Liberec má za sebou aktuálně tři výhry. Už počtvrté v ročníku změří síly poslední Pardubice s Olomoucí, které čeká předehrávka 44. kola.

Teď se Plzeň s Libercem utkají dvakrát během čtyř dnů. V pátek spolu budou hrát na severu Čech. "Popravdě já se na zápasy se silným soupeřem těším. Je to něco jiného, než když má člověk pár zákroků a stojím tam. Bude to kvalitnější soupeř, než jsme měli poslední dva zápasy," řekl plzeňský brankář Dominik Frodl.

Ve vzájemných soubojích Plzeň vyhrála doma nad Libercem čtyřikrát za sebou. "Doma jsme silní a daří se nám spíš proti silným týmům, které chtějí hrát hokej. Myslím si, že to bude s Libercem pěkný hokej," uvedl Frodl, jemuž se na druhé straně postaví Dominik Hrachovina.

"Liberec s ním za zády prohrál jen jednou a to mluví za vše. Je to gólman nároďáku, který chytal v KHL. Převyšuje zbytek extraligy. Doufám, že ho prověříme pořádně a ve vzájemném duelu vyhrajeme," řekl Frodl.

Na atraktivní duely se těší i Liberečtí. "Měli jsme Brno, teď máme dvakrát za sebou Plzeň, pak jedeme do Třince. Čeká nás vlastně takový týden pravdy, který nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme," prohlásil obránce Ladislav Šmíd.

"Plzeň je kvalitní a bruslivý tým, co hraje rád na puku. Mají Milana Gulaše, který vede bodování s neskutečným náskokem a určitě si na něj musíme dát pozor," řekl Šmíd na adresu autora 59 bodů a 30 branek z 34 utkání.

"Hlavně doma jsou Plzeňští hodně silní. My už jsme ale několikrát venku ukázali, že dokážeme těžké zápasy zvládnout. Když hrajeme to, co máme, tak je podle mě hrozně těžké proti nám hrát," doplnil Šmíd.

Olomouc jede k poslednímu

Pardubice se mohou v případě tříbodového zisku proti Olomouci dotáhnout na předposlední Litvínov, která ale ještě bude mít dva zápasy k dobru. "Je to pro nás další velmi důležité domácí utkání, které potřebujeme zvládnout. Klukům jsme také ukázali na videu, co jsme včera udělali dobře ve třetí třetině v Plzni. Snažili jsme se je motivovat, abychom to zítra dělali od první minuty v domácím zápase, protože by nám to mohlo přinést šance," uvedl asistent trenéra Dynama Michal Mikeska.

Pardubice prohrály pětkrát za sebou a získaly jen dva body. Doma čekají na výhru čtyři zápasy. "Bylo by fajn, kdyby rozhodlo domácí prostředí. Samozřejmě jsme nadšení, že chodí lidi. Jsme šťastní a vážíme si toho, protože je to pro nás důležitý člen týmu. Musíme pro ty lidi něco udělat. Musíme domácí zápas hrát jako domácí zápas. Hrát sebevědomě a nepustit soupeře do větších šancí," dodal Mikeska. Po zranění by se měl do sestavy Dynama vrátit útočník Robert Kousal.

Hanáci po třech porážkách vyhráli v neděli v Třinci 3:2 po samostatných nájezdech. "Předešlé tři zápasy jsme prohráli, ale vždy jsme byli střelecky aktivnější a šancí si vytvořili více než soupeř. Hoříme jen v koncovce, ve chvíli, kdy budeme šance proměňovat, tak podle mého názoru půjdeme nahoru," prohlásil olomoucký útočník Lukáš Klimek.