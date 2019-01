Dostat sedm gólů? To je hrůza, naříkal olomoucký Kolouch

Snový návrat na led mateřského klubu v barvách soupeře pokazil olomouckému hokejistovi Petru Kolouchovi ve Vítkovicích pouze výsledek. Sedmadvacetiletý útočník si ve středeční předehrávce připsal dva góly a dvě přihrávky, ale Hanáci v Ostravě slibně rozehraný zápas ztratili po samostatných nájezdech v poměru 6:7.

"Byl to takový hurá hokej z obou stran, pro nás s nešťastným koncem. Můžeme si říkat, že jsme dali šest gólů na venkovním hřišti, ale dostali jsme jich sedm a to je hrůza. Počítají se body a ty nám chybí. Na první čtyři góly jsme jim v podstatě sami nahráli, to se stávat nemůže," zlobil se Kolouch po utkání.

Pro něj to přitom byl zápas s velkým Z. Vítkovický odchovanec, který do Olomouce přestoupil před sezonou, nastoupil na ostravském ledu jako soupeř poprvé v kariéře.

"Hodně jsem se na to těšil a byl jsem namotivovaný. Nějaké góly tam padly, ale výsledek přebíjí to nadšení. Za ty kanadské body si nic nekoupím," klopil zrak Kolouch po svém čtyřbodovém vystoupení. V duelu mu nevyšla snad jediná věc - nájezd v závěrečném rozstřelu. Domácí ho možná trochu zaskočili nasazením brankáře Bartošáka místo Dolejše.

"Tak oni určitě nevěděli, kdo pojede nájezd. Nespojoval bych si to s tím, že to bylo kvůli mně, ale Bartez (Bartošák) je umí o něco lépe, tak ho tam poslali a vyplatilo se jim to. Já jsem se na to nějak nedíval. Je pravda, že jsem věděl, co bych asi udělal na Dolejše. Zkusil jsem teda rychlou střelu mezi betony, ale on byl rychlejší," řekl Kolouch.

Olomouc v utkání třikrát vedla, přesto ho nedotáhla do tříbodového konce. A nakonec musela děkovat Irglovi, který v závěru při power-play trefil alespoň vyrovnávací gól na 6:6.

"Asi jsme všichni cítili, že po tom průběhu bychom mohli brát všechny tři body. Na druhou stranu Vítkovice dvě minuty před koncem hned využily přesilovku, tak zaplaťpánbůh, že jsme vyrovnali. Z toho pohledu bod zlatý, ale celkově panuje nespokojenost," mínil Kolouch.

Štvaly ho hlavně hrubky, kterými hosté góly nabízeli. "Začali jsme parádně, hned ve druhé minutě jsme dali gól, ale co se stalo potom, ty hrubky, nevím, co k tomu říct. Nemělo by se to opakovat. Hlavně v takové fázi sezony. Měli bychom se zaměřit spíše na obranu a ne hrát takový hokej nahoru-dolů," zlobil se olomoucký centr.