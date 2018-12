Duda vstřelil dva góly, přes to řekl: Můj výkon byl slaboučký

Velmi důležitým hráčem v utkání Chomutova proti Kometě Brno byl Radek Duda. Domácí hokejisté díky jeho dvěma brankám dokázali porazit úřadujícího mistra a odlepili se ze dna extraligové tabulky. Devětatřicetiletý útočník se prosadil i přes střevní potíže, se kterými se v posledních dnech potýkal.

"Je to pro nás skvělá zpráva. Jsme na dobré cestě. Po psychické stránce to našemu týmu dodá vítr a drajv," měl po utkání pouze slova chvály. Chomutov po výhře 6:4 přepustil poslední místo tabulky Pardubicím.

"Teď budou zápasy skákat v rychlém sledu. Když se udělá nějaká šňůra, může to tým nakopnout. Na druhou stranu si řekněme na rovinu, že ztrácíme ještě hodně bodů. Ještě je dost zápasů, ale není to pro nás podstatné. Musíme dát do trénování všechno a jít s čistou hlavou do každého zápasu," snažil se neusnout na vavřínech a burcovat spoluhráče k dalším výkonům.

Duda si velmi váží výsledku, jenž proti aktuálnímu mistrovi s Chomutovem dokázal uhrát. "Jsou to nesmírně důležité tři body, protože Kometa nebude prohrávat všude. Musíme si vážit výhry, něco si z toho vzít a příští zápas jet dál," vybízel útočník.

Přiznal, že poslední dny pro něj nebyly zdravotně nejjednodušší. "Dva dny jsem ležel se střevními problémy, takže jsem se spíš soustředil, aby do mě někdo z Komety nestrčil a neteklo mi to po bruslích. Výkon byl ode mě slaboučký, musím se vykurýrovat a ještě více vložit do týmu pracovní morálku. Dva góly už jsou jenom bonus," pověděl skromně.

I když Piráti vedli už o čtyři branky, nakonec se o výsledek strachovali až do konce. "Hráli jsme jednoduše a to, co jsme si řekli. Plnili jsme přesně, co jsme měli, ale potom jsme začali vymýšlet a hrát trochu složitější hru, než je nám vlastní. Z toho potom vznikl tak divoký zápas," dodal tahoun mužstva Vladimíra Růžičky.

Extraligový program dále pokračuje čtyřmi středečními zápasy.