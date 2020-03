Dujsík: Každý se těšil na plné stadiony, je to nezvyk

Hokejisté Olomouce v domácím prostředí před prázdným hledištěm nenavázali v předkole play off extraligy na pondělní výhru 5:1 a podlehli Zlínu 1:3. O jediný gól Hanáků se postaral obránce Tomáš Dujsík, podle kterého srazila jeho tým řada vyloučení. Zápas bez diváků označil sedmadvacetiletý odchovanec Komety Brno za vláštní, ale byl rád, že se nakonec hrálo. Ocenil příznivce, kteří povzbuzovali před stadionem.

"Každý se těšil na play off, plné stadiony a diváckou kulisu. Je to nezvyk. Hrát v takové atmosféře není nic příjemného. Ale mrzelo by mě, kdyby se nehrálo. Myslím, že náš tým má na víc a mohli bychom jít dál. Fanoušky před halou jsme slyšeli a chtěli bychom hrozně moc poděkovat," řekl Dujsík.

Aktéři duelu se až těsně před začátkem dozvěděli, že se utkání bude hrát. "Bylo to dnes nestandardní skrz přípravu v hlavě, ale jsme profíci a musíme se s tím vyrovnat. Hrajeme to pro lidi, kulisa vždy žene člověka dopředu. Podobnou atmosféru jsem zažil naposledy v juniorce," podotkl Dujsík.

Podle něj Berani oproti pondělku změnili hru. "Největší naší překážkou k vítězství byla vyloučení, měli jsme jich hodně. Nechali jsme se strhnout pozměněnou hrou Zlína, kdy nás více napadali. Sice jsme to trochu čekali, ale i tak jsme se nechali vyprovokovat. Z toho pak pramenila zlínská převaha," prohlásil.

Ve 30. minutě se postaral Dujsík o vyrovnání na 1:1. "Dostali jsme se rychle do pásma a já jsem zůstal vepředu. Potom se tam puk nějak odrazil a vyplaval ke mně. Jelikož byla signalizovaná výhoda, tak jsem se nemusel vracet na modrou čáru a mohl zůstat vepředu. Potom už jen stačilo zakončit," dodal Dujsík.