Důležité derby. Důležité bylo se nepodělat, řekl Kousal

Dvěma body za gól a asistenci pomohl útočník Robert Kousal k důležité výhře Pardubic v boji o záchranu na ledě Hradce Králové 4:3. Dynamo se díky ní přiblížilo k předposlednímu Litvínovu na rozdíl bodu.

"Rozhodovala bojovnost. Důležité bylo, že jsme se, s prominutím, nepodělali," řekl Robert Kousal, který osm sekund před koncem druhé třetiny vyrovnal na 2:2 a měl prsty také v rozhodující akci. Za stavu 3:3 přispěl k vítězné brance Jana Mandáta. Před ní se přitom třikrát během pár minut zastavila hra kvůli zásahům videorozhodčího. Jednou ve prospěch Hradce Králové, dvakrát pro Pardubice.

"Nebylo těžké se soustředit, hrálo se derby. To musíte zůstat koncentrovaní, i kdyby se zápas hrál šest hodin. Nedá se nic dělat," odmítal Kousal, že by zdržení měla vliv na výkon týmů.

Naopak jeho Dynamo udeřilo. A mírně tak napravilo páteční velký problém. To totiž prohrálo doma s Litvínovem, s přímým konkurentem v boji o udržení v extralize. "V pátek jsme byli zbytečně zatažení a dávali jsme soupeři moc prostoru. Tady jsme na to od začátku vletěli, taky to tak vypadalo," prohlásil Kousal.

"Vyhrát derby je vždy důležité. Jsme rádi, že se nám to povedlo. Posledních šest zápasů jsme hráli slušně, bohužel až na ten s Litvínovem. Ostatní byly solidní," řekl.

Tentokrát hráli Pardubičtí velmi dobře. Proto zvládli duel plný zvratů. Nejprve vedli oni, poté domácí, pak se zase skóre otočilo. Konečný výsledek byl dotvořen ve třetí části. "Byla to třetina zvratů. Hradec mohl jít do vedení na 4:3, ale gól nakonec neplatil," popsal situaci, kdy rozhodčí nakonec neuznali branku Aleše Jergla.

"Myslel jsem, že to byl gól, ale pak jsme slyšeli, že se posunula brána. My v tu chvíli jen čekáme na rozhodčího, jak rozhodne. Rozhodčí gól neuznal. Nám to vlilo do žil zase čerstvou krev," přiznal Kousal.

Pardubice se v poslední době zvedly. Dá se to spojit i s návratem Tomáše Rolinka, bývalého kapitána, který na začátku sezony odešel a poté hrál druhou ligu ve Vrchlabí. V Hradci Králové patřil jednoznačně mezi nejlepší hráče. "Tomáš je osobnost. Nálada v kabině se zase zvedla. Ani předtím nebyla ponurá, ale pokud máte v šatně někoho, jako je Tomáš, tak vám to pomůže," uznal Kousal.

Přes výhru v derby je situace Dynama kritická. Je poslední, navíc má odehráno víc zápasů než jeho konkurenti. "Pořád zbývá osm zápasů do konce. Samozřejmě máme ztrátu, ale nic nevzdáme, to by byl nesmysl. Budeme se připravovat na další zápasy a bojovat až do konce," slíbil Kousal.