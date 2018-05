Důrazný obránce Maier zůstává v Liberci, chválí si ho i Pešán

Hokejový obránce Patrik Maier bude nadále hrát extraligu za Liberec. Jedenadvacetiletý Slovák se dohodl s Bílými Tygry na nové roční smlouvě.

"Je to typ poctivého obránce, který nám v uplynulé sezoně dodal do týmu hodně důrazu. Byl nedílnou součástí našeho postupu přes Spartu v předkole play off a i díky jeho výkonu jsme ve čtvrtfinále dokázali potrápit Hradec Králové," uvedl sportovní manažer a trenér Filip Pešán.

Odchovanec Slovanu Bratislava přišel do Liberce před rokem, v extralize odehrál včetně play off 30 zápasů. K dalším 41 utkáním nastoupil na farmě v Benátkách nad Jizerou v první lize. "Věřím, že Patrik i v nové sezoně přispěje ke zvýšení důrazu a respektu našeho týmu," přál si Pešán.