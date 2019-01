Dva body jsou zlaté, uznal autor tří plzeňských gólů Gulaš

Hokejisté Plzně dokázali otočit zápas na ledě Zlína a velkou zásluhu na tom měl kapitán Milan Gulaš. Třiatřicetiletý útočník se nejprve dvakrát prosadil v normální hrací době a poté v prodloužení zkompletoval hattrick.

Plzeň v pátek doma deklasovala Pardubice 11:1, úvod ve Zlíně se ale Západočechům nevydařil. "Od začátku zápasu jsme nebyli ve své kůži, Zlín vstoupil do utkání velmi dobře a dělal nám problémy. Dostávali jsme se pod tlak, nedařilo se nám zachytit tempo zápasu," uznal Gulaš.

Domácí se dostali i do dvoubrankového vedení, na což reagovali trenéři hostů oddechovým časem. A vyplatilo se. Krátce po jeho skončení Gulaš snížil na 1:2. "Všichni jsme věděli, že to není ono. Time out splnil účel," řekl Gulaš.

Nejproduktivnější hráč Plzně poté ve třetí třetině vyrovnal a v prodloužení rozhodl. "Je to super. Tady ve Zlíně mě mají fanoušci hodně v oblibě, je to tu vždy vyhecované. Ukázala se zkušenost našeho mužstva, dva body jsou pro nás zlaté," uznal Gulaš a trochu litoval domácí. "Zlín měl určitě na víc než na bod. Takový je ale hokej. Někdy si nezasloužíte bodovat a vyhrajete," řekl.

I v neděli si Gulaš pochvaloval spolupráci s centrem Janem Kovářem, který se do Plzně vrátil po nevydařeném angažmá v zámoří. "Je to šikovný centr, který je schopný mě najít v jakékoli pozici. Pořád se ukazuje, jaký má pro náš tým přínos," podotkl Gulaš.