Dvě asistence, dvě tyče. Už neumím dát gól, smál se Ševc

Velmi dobrý zápas v sobotu odehrál obránce Martin Ševc, který se dvěma asistencemi podílel na vítězství hokejistů Mladé Boleslavi nad Plzní a posunu Středočechů na druhé místo tabulky. Kapitán Bruslařského klubu byl navíc dvakrát blízko gólu, ale po jeho střelách jen zvonily brankové konstrukce.

"Jestli toho nelituju? Ani ne, možná už ani neumím dát gól," smál se Ševc svým střelám do tyčí po výhře 3:1.

Osmatřicetiletý obránce i tak patřil ke klíčovým hráčům zápasu. Nejprve dorážkou jeho střely otevřel v 8. minutě skóre Marek Hrbas, poté ve 32. minutě připravil gól pro Davida Šťastného, jehož našel přihrávkou před odkrytou brankou.

"Hraju přesilovky, mám dost ice timu od trenérů, takže se musím odvděčit i tímhle. I když si myslím, že to není prvořadé. Máme vyrovnaný tým a nestojí to na jednom dvou hráčích. Potěší to, když člověk může pomoct kanadskými body," komentoval Ševc svoji osobní bilanci.

Přihrávky od jedné z hlavních předsezonních posil Středočechů ocenil i Šťastný. "Já to tak mám asi dlouhodobě. Furt někoho hledám. Kolikrát je to zbytečné, když mám otevřenou střelu, ale prostě jsem takový. Vždy se ještě kouknu okolo, jestli tam není někdo v lepší pozici. I teď jsem věděl, že tam je. Jen jsem potřeboval přesvědčit obránce, aby tam (do přihrávky) nestrčil hokejku," uvedl Ševc.

Odchovanec Kladna má v sezoně na kontě 15 bodů za tři branky a 12 asistencí a patří mezi klíčové hráče týmu. Zásluhu na tom prý mají i mladší spoluhráči. "Že hraju jako zamlada? Musím. Kluci mě k tomu trošku ženou. Musím ale říct, že to po každém zápase cítím víc a víc. Je ale dobré, že to tady nestojí na jednom dvou hráčích. Máme čtyři vyrovnané lajny a to taky pomáhá," usmíval se Ševc.

Mladá Boleslav se posunula na druhé místo tabulky, Ševc na to ale nehledí. "Abych řekl pravdu, tak kdybyste mi to neřekli, tak to ani nevím. Tabulku moc nesleduji. Pro mě je důležité, abychom se dostali do šestky. Pak děj se vůle boží," řekl Ševc. Podle něj za výkony týmu stojí zlepšená hra. "Hrajeme celoplošný hokej ve výborném pohybu a přestali jsme dělat zbytečné chyby v našem obranném pásmu, na což jsme se zaměřili. Samozřejmě nás podporují zezadu dva výborní gólmani."

Další utkání čeká Bruslařská klub už v neděli, kdy se představí na ledě posledního Litvínova. "Máme štěstí, že nejedeme daleko. Každý hráč vám ale řekne, že radši hraje, než trénuje. Síly najdeme, máme vyrovnaný kádr a spousta kluků čeká na tribuně na šanci. Nikdo to nevypustí," řekl Ševc, jenž dvě utkání ve dvou dnech považuje i za dobrou přípravu na play-off. "Tam se taky hraje v rychlém sledu a nikdo se neptá," dodal.