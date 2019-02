Erat se odvolal proti šestizápasovému trestu za faul na Havránka

Brněnský útočník Martin Erat se odvolal proti šestizápasovému trestu za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů v pátečním utkání 47. kola hokejové extraligy. Jeho zákrok na hráče Energie budou v úterý řešit všichni členové disciplinární komise, před kterou se bude sedmatřicetiletý lídr extraligového šampiona osobně hájit.

"Takže tím pádem se můj výnos šesti zápasů ruší a v úterý zasedáme celá komise. Martin přijede do Prahy, obhájí se, řekne názor a pak proběhne hlasování. Trest se buď sníží, potvrdí, nebo se může i navýšit. Ale to předbíhám. Ve hře jsou všechny varianty," uvedl šéf komise Viktor Ujčík pro iDNES.cz.

Erat fauloval Havránka, který je kmenovým hráčem Komety, ve 29. minutě utkání, kdy jej zasáhl do hlavy. Karlovarský útočník si ze střetu odnesl otřes mozku a zlomený nos a skončil v nemocnici. Ujčík i dnes zopakoval, že podle něj Erat vedl zákrok bez jakékoli snahy hrát puk s cílem zasáhnout soupeře a faul označil za nebezpečný.

Účastník čtyř mistrovství světa a stejného počtu olympijských her Erat už vynechal nedělní zápas v Litvínově a pokud se jeho trest nesníží, do konce základní části již za Kometu nenastoupí. Šestizápasový trest by znamenal, že nebude hrát ani v prvním utkání play off.