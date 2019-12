Extraliga: Liberec chce desátou výhru, Kladno bez Jágra

Hokejisté Liberce pokračují v extralize ve vítězném tažení, a pokud v pátek zdolají i obhájce titulu Třinec, protáhnou úspěšnou sérii na deset zápasů.

V dalších duelech 25. kola dojde na souboj páté Plzně se šestým Brnem, Karlovy Vary přivítají Vítkovice v utkání týmů, jimž se poslední vystoupení nepovedla. Západočeši mají na kontě tři porážky za sebou, Ostravané už pět zápasů nebodovali.

Čtvrtý Liberec odčinil na výbornou sérii pěti zápasů bez bodového zisku a po devíti výhrách v řadě dělí Bílé Tygry od druhých Ocelářů jen dva body. "Jak říkal tehdy v rozhovoru Tomáš Filippi, že sedm výher je lepší než šest, tak já říkám, že deset je lepší než devět. Hodně jsme hru zjednodušili, plníme pokyny trenérů a celkově jsme urputnější v defenzivě, protože už neinkasujeme tolik gólů," vyzdvihl útočník Jaroslav Vlach.

Třinec z posledních čtyř utkání jen jednou vyhrál, ale stálo to za to - Oceláři v minulém kole deklasovali Pardubice 7:0. Spokojený byl i kouč Václav Varaďa, který by podobný výkon od svých svěřenců chtěl vidět i v Liberci. "Za takový zápas jsme rádi a chceme na něj navázat. Soupeř je ale mimořádně kvalitní, patří k naší špičce a podává výborné výkony. Teď je na vítězné vlně, čeká na těžké utkání," řekl Varaďa, který má k dispozici už i brankáře Štěpánka, jenž Třinec posílil v týdnu.

Plzeň x Brno

Plzeň je před Kometou o dva body. Po dvou vystoupeních s plným bodovým ziskem ale Škoda naposledy klopýtla na ledě Pardubic, kde ztratila zápas v prodloužení. V pátek touží po nápravě. "Úplně bych neřekl, že bychom to podcenili. Ani přesně nevím, co se stalo, ale kdybychom to věděli, vyvarovali bychom se toho. Bylo to špatné," přiznal obránce Roman Vráblík.

Kometa zahájí v Plzni sérii pěti venkovních zápasů. "Není to nic optimálního, někdy se to tak sejde, ale tuto sérii stejně přeruší reprezentační přestávka," řekl trenér Kamil Pokorný. "Jsme schopni venku bodovat, ale Plzeň je v bouřlivém domácím prostředí hodně nebezpečná," varoval Pokorný.

Kometu v týdnu posílil americký obránce Glover a hlavně se po vyléčení zraněného ramena vrátil i střelec Mueller. "Jack Glover je typický Američan, dobře bruslí, musí ale vstřebat naši hru. Na tréninku pracuje dobře, musí to však dokázat v zápasech. Peter ještě hrát nebude, jeho zranění nebylo nejlehčí, dáme mu čas," uvedl Pokorný.

Zlín x Hradec

Zlín bodoval v posledních čtyřech zápasech a rostoucí formu chce potvrdit i proti Hradci Králové. "Zvedá se náš herní projev, ale musíme v tom pokračovat. V pátek nás nečeká nic lehkého, ale soupeř s řadou zvučných jmen a dobrou výkonností," řekl trenér Robert Svoboda.

Mezi tyčky se postaví uzdravený Kašík, zraněn je naopak Čiliak, jemuž koncem prosince skončí i hostování z Brna. Vrátit do hry by se mohl také zkušený obránce Žižka.

Hradec Králové z posledních tří velmi vyrovnaných utkání vydřel pět bodů. "Víc a víc se přibližujeme tomu, co po nás chtějí trenéři. Dělá nám ale problém odehrát dobře celých šedesát minut. Odehrajeme třeba super třetinu a pak z toho vypadneme, provází nás to celou sezonu. A pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být," konstatoval útočník Lukáš Cingel.

Karlovy Vary x Vítkovice

Hokejisté Karlových Varů dobyli z posledních tří zápasů jen bod. Zranil se jim navíc útočník Vondráček a třízápasový disciplinární trest nepustí na led kapitána Skuhravého. "Jednu sérii proher jsme už měli, pak jsme dokázali vyhrát se silnými mužstvy. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na milion procent na utkání s Vítkovicemi, které bude na našem ledě pro nás hodně důležité," řekl pro klubový web útočník Jakub Flek.

Vítkovice pětkrát v řadě prohrály a propadly se na třinácté místo. Po šesti týdnech bez vítězství v základní hrací době došla trpělivost i vedení klubu a hráči mají poslední dva zápasy před pauzou na to, aby si po posledních nezdarech napravili reputaci.

S týmem už k zápasům do Varů a Hradce Králové nejede slovinský obránce Gregorc, který skončil, naopak se připojila brněnská posila Štencel. "Jedeme kompletní, tedy s výjimkou dlouhodobě zraněných Němce a Kurovského. Ani startu Honzy Štencela nic nebrání," řekl kouč Jakub Petr.

Kladno x Mladá Boleslav

Kladno vyšlo třikrát po sobě naprázdno a proti Mladé Boleslavi se bude muset takřka jistě opět obejít bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra, jenž se zranil v duelu se Spartou. "Bohužel přesně nevím, co se mi stalo. Tříslo to každopádně není. Ale nevím, co to je a ani jak dlouho bude trvat léčení," řekl pro iSport.cz Jágr.

Mladá Boleslav mohla v úterý v předehrávce 33. kola doma proti Litvínovu prodloužit sérii zápasů s bodovým ziskem na sedm a připsat si šestkrát vítězství, ale ztratila vedení 4:1 po dvou třetinách a prohrála 4:6. "Říkali jsme si, že to máme dobře rozehrané a nesmíme si to kazit takovými kolapsy. Musíme na to zapomenout a v pátek zase hrát naši hru," prohlásil obránce Marek Hrbas.

Na hraně desítky balancující Olomouc přivítá Litvínov, který pod novým koučem Vladimírem Kýhosem začal skvělým obratem v Mladé Boleslavi z 1:4. "Nejsme na tom dobře a pro nás to byly úplně zlaté body. Hráči do sebe potřebují hlavně nabušit sebevědomí a pak to bude zase starý dobrý Litvínov," prohlásil Kýhos.