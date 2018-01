Extraligové shrnutí:jak si týmy stojí před finišem základní části?

Přesně čtyřicet zápasů mají až na výjimky odehrány všechny kluby v hokejové extralize. Základní část proto nezadržitelně spěje do finále, poslední čtvrtina soutěže oddělí relativně úspěšné od neúspěšných. Jak si jednotlivé celky před finišem dlouhodobého měření sil stojí? Zatímco někde už pomalu mohou spřádat plány, jak se co nejlépe připravit na play-off, jinde pro hokejisty hra o všechno už začala. V boji o postup mezi šest, respektive deset nejlepších může totiž hrát roli každý bod.



Nejlépe si už od zářijového startu ligy vede Plzeň, která si drží nejkonstantnější formu a aktuálně je na čele s pohodlným desetibodovým náskokem. Mužstvo nijak nepoznamenal odchod střelce Kubalíka do Švýcarska, duo Mertl-Gulaš jej zastupuje s přehledem. Oba figurují na čele tabulky kanadského bodování, prezidentský pohár by Západočechům už neměl uniknout. A navázat v play-off na mistrovský titul z roku 2013 by pak nemuselo být vůbec nereálné.



Podobné ambice ale budou mít i další kluby. S desetibodovým mankem na Indiány se mezi druhým a čtvrtým místem s minimálními rozestupy tlačí Hradec, Brno a Vítkovice. Hradecký Mountfield před sezonou posílil například zkušený Petr Koukal a společně s řadou dalších protřelých hokejistů (Bednář, Šimánek, Köhler) se Východočeši drží na špici. Skvělé výkony podává i osmadvacetiletý útočník Robert Červený, který uzavírá elitní desítku ligové produktivity.



Brno obhajuje loňský titul a jako nesmírně důležité se ukazuje, že takřka udrželo pohromadě fungující tým z minulé sezony. Erat, Krejčík, Němec, bratři Zohornové, Hruška, Zaťovič, Vincour, Barinka. Posuďte sami, co jméno - to pojem. V brankovišti má Kometa navíc možná nejlepší duo v lize, tandem Čiliak-Langhamer je pro play-off obrovským příslibem.



Vítkovice jsou po letech zmaru a mnohdy marných bojů o postup do vyřazovací fáze nejpříjemnějším překvapením sezony. Tabulkou vylétly hlavně v prosinci, kdy dokázaly vyhrát v devíti zápasech za sebou. Před pátým Třincem teď budou hájit pozici v nejlepší čtveřici, která ve čtvrtfinále zajišťuje možnost hrát případný sedmý zápas doma. Oceláři se před sezonou viděli ještě o kus výš, ale před nejdůležitější částí sezony nejsou ve špatné pohodě. Síly navíc tříštili v Lize mistrů, kde došli až do semifinále.



Šesté místo překvapivě patří Olomouci, kterou odborníci před sezonou tipovali mnohem níž. Kohouti se ale s vzácně vyrovnanou bilancí třinácti výher, dvanácti proher a patnácti duelů, v nichž muselo rozhodovat prodloužení, drží v nejlepší šestici. Výrazná individualita v klubu přitom chybí.



Pět bodů na Hanáky ztrácí sedmý Zlín a osmé Pardubice, dva celky, pro které by únik před baráží znamenal splnění předsezonního cíle. Zlín táhne lotyšský útočník Robert Bukarts, se sedmnácti brankami a osmnácti asistencemi je pátý v ligové produktivitě. Pardubice se zvedly po zoufalém začátku, kdy byly dlouho úplně poslední. A i v tomto případě se vyplácí sázka na zkušenost - Rolinek, Trončinský a zkušený střelec Sýkora patří mezi tahouny celku z města perníku.



Devátou příčku drží Sparta, která však od začátku sezony zápolí spíš sama se sebou. Vždy když se zdá, že se (alespoň na papíře) silný kádr povedlo nastartovat, přijde nečekaná prohra a pád zpět dolů. Pražané mužstvo během sezony průběžně mohutně posilují (Michálek, Jarůšek, Ďaloga, Laco, naposledy Buchtele) na hře to ale zatím příliš znát není. A zázrak se nestal ani po comebacku populárního kouče Výborného. Cíl je proto jasný - projít alespoň do předkola play-off a věřit, že ve vyřazovacích bojích přijde probuzení. Vždyť tradičně ambiciózní mužstvo čeká na titul už od roku 2007.



Jen o bod za Pražany je desátý Chomutov, který po dobrém začátku postupně uvadal. Mužstvo slavného trenéra Růžičky se může spolehnout alespoň na pravidelný bodový přísun Michala Vondrky. A zbývá čtveřice, která bude muset v poslední ligové čtvrtině hodně zabrat, pokud se chce vyhnout nevyzpytatelnému play-out a následné baráži. Jedenáctá pozice patří Mladé Boleslavi, která ve vyřazovacích bojích v posledních třech letech nechyběla.



Teď ji od Chomutova dělí čtyři body, takže účast v předkole je stále reálná. Středočechy však sráží především zápasy venku, ve kterých dokázali vybojovat jen sedmnáct bodů. Ještě hůř je na tom v tomhle ohledu dvanáctý Liberec. Bílí tygři ze hřišť soupeřů přivezli jen dvanáct bodů, v základní hrací době vyhráli dvakrát. To je zoufalá bilance, pokud se hodláte měřit s nejlepšími. A to v Liberci rozhodně chtějí, vždyť v posledních dvou letech pokaždé hráli finále. Sympatický kouč Pešán se po návratu z MS juniorů může zase konečně soustředit jen na domácí scénu, možná i tenhle faktor by Severočechům mohl pomoct. Na desátý Chomutov ztrácí hratelných pět bodů.



Třináctý Litvínov je v o poznání nepříjemnější pozici. Desetibodové manko na Piráty se na první pohled jeví už být jako nepřekonatelná překážka. Mužstvo, které aktuálně vede hrdina z Nagana Jiří Šlégr, je nejhorším mužstvem ligy na svém ledě, naposledy tam vyhrálo na konci listopadu. To se pak o play-off hraje těžko. A čtrnáctá Jihlava v nováčkovské sezoně svůj stín patrně nepřekročí. Na podzim se celek z Vysočiny ještě dokázal držet, postupně se ale pořadím propadal. Třináctibodová ztráta na Chomutov je už příliš výrazná. Historicky extrémně úspěšnou Duklu tak čeká boj především o to, aby po roce zase hned neputovala o patro níž.