Extraligové shrnutí: první šestka se rýsuje, stejně tak i barážisté

Hokejová extraliga začala poslední čtvrtinu. Po dohrávce Liberce s Plzní už mají všechny kluby odehráno alespoň 39 z 52 zápasů dlouhodobé soutěže a její finiš se nekompromisně blíží, i když závěrečný finiš se rozjede naplno až po nadcházející reprezentační přestávce. Zatímco někde začínají spřádat plány, jak se co nejlépe připravit na play off, jinde pro hokejisty hra o všechno už začala.

Boj o vedoucí pozici se zúžil pouze na dva týmy. O Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje se utkají Liberec a Třinec. Bílí Tygři mají na rozdíl od Ocelářů lepší formu, když za posledních pět kol získali o šest bodů více než jejich slezský soupeř a po čtyřiceti kolech mají před nimi těsný jednobodový náskok. Severočeši mají ve svých řadách nejproduktivnějšího hráče soutěže Marka Kvapila (21+29), Třinečtí nedávno zase posílili o Petra Vránu ze Sparty. Z medailových pozic už by oba týmy neměly být sesazeny a reálně mohou pomýšlet opět na účast ve finále, kam se v posledních sezonách vždy alespoň jeden z nich.

Následuje šestibodová mezera, kde se o konečné třetí místo popere trojice, respektive čtveřice týmů. Doposud si nejlépe vedl Hradec Králové, který má stejně jako Vítkovice na kontě 72 bodů, ale ostravský soupeř má předehrané dva zápasy navíc, které ho nakonec můžou stát propad v tabulce a také ztrátu výhody domácího prostředí pro vyřazovací boje. Mountfield táhne asistencemi Petr Zámorský (9+25), Vítkovice spoléhají zase na Ondřeje Romana, který přidal tři trefy navíc.

Vítkovice může v elitní čtyřce vystřídat Plzeň, která na ně ztrácí pouhý bod. Za posledních deset zápasů má ale nejlepší formu ze všech, když v nich nasbírala 23 bodů. Proti Rideře má k dobru tři zápasy navíc. Západočeši odehráli stejně jako Sparta nebo Karlovy Vary doposud jen 39 utkání základní části a získané body v dohrávkách je mohou katapultovat nejen před Vítkovice, ale také klidně přes Hradec Králové.

Na šestém místě číhá Brno, které čeká na ztrátu soupeřů před ním, ale musí se dívat i za sebe, aby nespadl do předkola. Obhájce titulu odehrál 41 zápasů, ve kterých získal 68 bodů. Ideální pozice zaútočit na přední příčky. Zezadu se však přibližuje Mladá Boleslav, který na mistra z posledních dvou let ztrácí pět bodů. Brňané se budou i v závěru základní části spoléhat především na trio Petr Holík, Peter Mueller a Martin Zaťovič, kteří jsou všichni v elitní pětce kanadského bodování. Kádr v únoru opustí ale Tomáš Plekanec, jenž jasně řekl, že pomůže v play off Kladnu v Chance lize.

Když ne elitní šestka, tak alespoň v předkole by se měl objevit trojlístek Mladá Boleslav, Olomouc a Sparta. Středočechy výborně pozvedli noví trenéři Miroslav Hořava s Pavlem Paterou. Hanáci odvádí svůj standard. Šesté místo mají sice daleko, zároveň jsou ale v bezpečné vzdálenosti od nepostupového jedenáctého místa. Střed tabulky po konci základní části by měl být v jejich silách.

Zahýbat pořadím bude chtít určitě Sparta. Tým pod vedením německého trenéra Uweho Kruppa se dostal zřejmě z podzimní krize a začíná předvádět výkony jako na začátku sezony. Na nejbližší soupeře má dva zápasy k dobru, nicméně v dohrávce ho čeká rozjetá Plzeň, se kterou se střetne hned dvakrát, když jejich vzájemné souboje olemují reprezentační přestávku.

Dramatická bitva se očekává jako každý rok a desáté místo. Poslední místenku do předkola momentálně drží Litvínov, nicméně jen tři body za ním je Zlín. Boj o předkolo play off se odehraje velmi pravděpodobně mezi těmito dvěma kluby. Ani jeden z nich neoplývá v posledních kolech přesvědčivou formou.

Naděje na play off se nevzdávají ani Karlovy Vary. Nováček soutěže by se mohl dotáhnout ke Zlínu, když zvládne svou dohrávku, nicméně i tak bude ztrácet. Momentálně mu schází Berany osm bodů, na Litvínov dokonce jedenáct a jen mohutný finiš a kolaps soupeřů by mohl Energii protlačit do předkola. Pro tým z lázeňského města tak bude spíš důležitější udržet si stávající osmibodový odstup od Chomutova, aby měl před ním dostatečný náskok i do skupiny o umístění.

Spíš než na play off, se na Chomutov a Pardubice chystají na jarní boje ve skupině play out a baráži. Piráty zužují každoročně finanční potíže, které se klubu podařily zahnat až teprve nedávno. Chomutovští ztrácí devatenáct bodů na desátý Litvínov. Jejich účast v předkole se limitně blíží k nule a budou rádi, když se letos vyhnou baráži.

Tam už delší dobu směřují Pardubice, které se trápí od začátku sezony. Jako jediný tým nedokázal vyhrát ani čtvrtinu odehraných zápasů v základní hrací době. Východočeši se musí potácet se špatnými výsledky, pochopitelně naštvanými fanoušky i výměnou trenérů. Tradičně hojně navštěvovaný klub má nejhorší obranu i útok a téměř jistou účast i v baráži, kde bude bojovat o extraligovou příslušnost.