Filippi se vrací do Ruska, upsal se Chabarovsku

Útočník Tomáš Filippi, jenž strávil závěr sezony v Liberci, se vrací do Kontinentální hokejové ligy. Pětadvacetiletý reprezentant podepsal roční smlouvu v Chabarovsku, kde by se měl sejít s třemi dalšími Čechy. S odkazem na ruský web championat.ru to uvedl hokej.cz.

Liberecký odchovanec Filippi působil v KHL od roku 2015 v barvách Magnitogorsku. S Metallurgem hned v první sezoně získal Gagarinův pohár, jeho angažmá však skončilo předčasně loni v prosinci kvůli problémům se zády.

Po zlepšení zdravotního stavu se Filippi vrátil k Bílým Tygrům, za které hrál před odchodem do Magnitogorsku, a od konce února stihl závěr základní části a play-off. V předkole Liberec i díky němu vyřadil Spartu Praha, ve čtvrtfinále vypadl s Hradcem Králové.

Účastník mistrovství světa 2016 se následně domluvil na ročním působení v Chabarovsku, což serveru championat.ru potvrdil viceprezident Amuru Alexandr Filippenko. Na Dálném východě by se měl Filippi sejít s triem krajanů, obránci Janem Kolářem, Michalem Jordánem a útočníkem Tomášem Zohornou, kteří už za Chabarovsk hráli v tomto ročníku.

Reprezentačnímu trenérovi Josefu Jandačovi se Filippi z přípravy na MS v Dánsku omluvil.