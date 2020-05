Filippi se vrací zpět do Liberce, Litvínov získal Zdráhala

Útočník Tomáš Filippi bude hrát v příští sezoně opět za Liberec, odkud loni v prosinci odešel do Kontinentální hokejové ligy do Magnitogorsku. S Bílými Tygry má osmadvacetiletý český reprezentant smlouvu do konce dubna příštího roku.

"Tomáš je top útočníkem, který své umění prokázal nejen u nás, ale i v KHL. Jsme rádi, že se vrátil a získáváme v něm lídra naší ofenzivy," uvedl trenér Patrik Augusta v tiskové zprávě.

Filippi získal v roce 2016 s Magnitogorskem Gagarinův pohár a Metallurg ho loni na konci roku z Liberce opět zlákal. V uplynulé sezoně KHL sehrál včetně play off 27 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal sedm asistencí. V extralize dosud odehrál výhradně za Liberec 241 utkání s bilancí 65 gólů a 88 asistencí.

"Jsme rádi, že v rámci české extraligy jsou Bílí Tygři pro Tomáše jedinou volbou. Tomáš je dnes pro náš A tým jednou z vůdčích osobností, které určují jeho kvalitu. Jeho vztahu ke klubu si velmi vážíme," uvedl generální manažer libereckého klubu Ctibor Jech.

Zdráhal mění působiště

Další posilou hokejistů Litvínova je útočník Patrik Zdráhal. Pětadvacetiletý hráč, který v uplynulé sezoně nastupoval za Vítkovice a Plzeň, podepsal na severu Čech roční smlouvu s opcí.

"Je to talentovaný hráč střední generace s výborným bruslením. Probojoval se i do národního týmu a věřím, že se nám podaří ještě více rozvinout jeho potenciál," uvedl generální ředitel Pavel Hynek na klubovém webu.

Zdráhal v minulém ročníku nasbíral v 45 extraligových zápasech devět gólů a 12 asistencí. V nejvyšší soutěži někdejší účastník mistrovství světa do 18 i 20 let dosud odehrál 254 utkání s bilancí 54 branek a 39 asistencí.

Pro Litvínov je Zdráhal další posilou po slovenském brankáři Denisu Godlovi, který přišel z Kladna.