Finále číslo 5: Kometa může slavit titul, zhatí jí Třinec plány?

Na ostří nože. Takový by mě být další souboj extraligového finále mezi Třincem a Kometou. Zatímco Brňané mohou v případě triumfu oslavit obhajobu mistrovského titulu, Oceláři chtějí udržet naději a prodloužit sérii. Pomoct by jim mělo bouřlivé domácí prostředí, ve kterém soupeře přivítají. Oba týmy tak mají tu největší motivaci. Budou se hosté radovat ze zisku Masarykova poháru, nebo jim domácí zhatí plány?

Pohádkový úvod a následná ztráta dechu. Tak odstartovali Oceláři finálovou sérii s brněnskou Kometou. První duel na domácím ledě sice vyhráli, pak však přišla šňůra tří porážek v řadě. Jedna ve Werk Aréně, zbylé dvě v populárním Rondu.

Teď tak leží před Třincem hodně těžká výzva. Kometa si hýčká vedení 3:1 a chce co nejdřív oslavit mistrovský titul. Domácí jí ale rozhodně nehodlají odevzdat nic zadarmo. "Série se hraje na čtyři výhry, takže pro nás ještě nic nekončí. Věřím, že když doma vyhrajeme, tak by se Kometa mohla strachovat o výsledek," řekl Roman Vlach pro hokej.cz.

Opatrně mluví i hráči Komety, kteří se třesou na obhajobu nejcennějšího poháru. I oni ale vědí, že se na ledě ještě strhne pořádná mela. "Chceme začít jako doma, ale bude to hodně těžké. Dobře víme, co nás v Třinci čeká. Soupeř má velký nástup, půjde po nás. O titulu přemýšlet nebudeme, máme zkušený mančaft a každý ví, o co hraje. Ještě potřebujeme udělat poslední krok," uvažoval Hynek Zohorna.

Třinec může stavět na prvním zápase, ve kterém vyhrál 5:1. Horší nebyl ani ve dvou následujících duelech, jež pokaždé rozhodla jediná branka. Horší představení Oceláři předvedli jen v utkání číslo čtyři, kdy prohráli o tři trefy. Do minulosti už ale Slezané nehledí, všechny síly sbírají hlavně do příštího mače.

"Hledíme na domácí zápas a chceme vyhrát. Odehráli jsme tady dobrá utkání. Když v tom budeme pokračovat, mohlo by to přinést ovoce. Potřebujeme i kousek štěstí. Doufám, že se konečně přikloní k nám a že to zlomíme," přál si Vlach.

Třineckým hokejistům nezbývá nic jiného než makat nahoru dolů, jejich fanoušci musí doufat. Povede se jim Kometu zaskočit, nebo bude Brno slavit titul?