Frustrace v Hradci: Vždycky dostaneme první gól!

V pátém zápase série dostali popáté první gól. I proto hradečtí hokejisté prohrávají ve čtvrtfinále play off extraligy s Libercem 2:3 na zápasy. Jako první inkasovali také v dnešním duelu, který nakonec Bílí Tygři na ledě soupeře ovládli po výsledku 2:1.

"Před zápasem si vždycky říkáme, že nesmíme dostat první gól. A opět. Je to frustrující," přiznal obránce Mountfieldu Petr Zámorský. Tentokrát se už po 79 sekundách trefil Marek Kvapil, který v letošním play off nasbíral v osmi duelech devět bodů. Nasázel sedm gólů, k tomu přidal dvě asistence a je nejproduktivnějším hráčem vyřazovací části.

Jeho branka však nebyla hlavním hradeckým problémem v pátém duelu čtvrtfinále. Východočeši byli dvě třetiny horší. Ve druhé části dostali branku na 0:2 a poté nevyužili téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři. Zámorský byl v těch chvílích na ledě, proto dobře věděl, kde byl problém.

"Byla to velká chyba. Kdybychom dali gól, vypadalo by to pak jinak," řekl domácí obránce. "Myslím, že nám trochu chyběl klid na hokejce. Kromě prvního buly, po němž to vyhodili, jsme je drželi u nich. Skoro dvě minuty. Jenže nedařilo se nám najít mezeru na nahrávku do lepší pozice," kroutil hlavou Zámorský.

V tu chvíli nepomohl ani kapitán Jaroslav Bednář, který se vrátil do sestavy po zranění. Hradci chyběl ve třetí třetině pondělního duelu a v celém úterním. Teď se měl stát trumfem právě v početních výhodách.

"O jeho kvalitách se vůbec nemusíme bavit. Je to výborný hráč, další síla do týmu. V přesilovkách je výborný, i když nám to dnes nepadlo. Podíváme se na video a rozebereme si to," našel Zámorský plán, jak by Mountfiled mohl oživit úspěšnost přesilovek. Tu měl v základní části vyšší než dvacet procent a byl nejlepší v extralize.

V sobotu, kdy se bude hrát šesté utkání série, v němž mohou Bílí Tygři potvrdit postup, by se to Východočechům hodilo. "V poslední třetině jsme byli naprosto dominantní. Uvidíme, jakou zvolí trenéři taktiku, ale musíme hrát jako ve třetí třetině. Bruslili jsme, bojovali, byli jsme na puku. Z naší strany to byl parádní hokej. Doufám, že v Liberci dáme první gól my a budeme ve výhodě," řekl Zámorský. "Když budeme hrát tak jako ve třetí třetině, můžeme vyhrát dva zápasy po sobě," věřil.