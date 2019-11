Godla: Když budeme hrát takhle, nevypadá to na body

Brankář Denis Godla pochytal v Liberci 36 střel soupeře, kryl řadu vyložených šancí, ale porážce hokejistů Kladna s domácími Bílými Tygry 1:2 nezabránil. Rytíři si připsali teprve druhou prohru z posledních šesti zápasů, ale podle Godly musí předvést doma proti posledním Pardubicím úplně jiný výkon, aby měli naději na úspěch.

"Je to zlé. Cítil jsem se dobře, bylo hodně střel. Škoda, že se dostávali do hodně velkých šancí. Takový je hokej. Když budeme dělat takové chyby, bude vypadat každý náš zápas takhle," popsal Godla své pocity po utkání, v němž jeho skvělý výkon k bodovému zisku nevedl.

Po druhém inkasovaném gólu v 45. minutě, kdy jej překonal přes clonu volného spoluhráče Libor Hudáček, se hodně rozčiloval. "Měli střídání, kdy jsme vyhráli buly, pak šli dva na jednoho, pak někdo sám, pak dva sami... A ještě si to vzal, vybruslil s tím mezi kruhy, clona, gól. To se nesmí stávat ani v dorostu, natož u mužů," zlobil se Godla.

Takové chyby extraligové nováčka podle něj zbytečně obírají o body. "Není to nic příjemného, když se stávají dokola ty samé. A nelepší se to. Je to frustrující. Ale rychle po gólu jsem se dostal zpátky do pohody a zápas jsem dochytal," prohlásil čtyřiadvacetiletý rodák z Kežmaroku.

Cítí, že má formu, ale byl by rád, aby pomáhala k úspěšným výsledkům. "Chytám všechno, cítím se dobře, jsem rád, že mě to trefuje. Že aspoň můžu dávat šanci na body. Je to na našich hráčích, kolik dají gólů. Když se daří v bráně a v obraně, musíme toho využít a dát první dva góly," prohlásil Godla.

V neděli hostí Kladno Pardubice, před kterými má sedmibodový náskok. "Je to důležitý zápas. Ale když budeme hrát takhle, nevypadá to na body. Když budeme hrát, co máme a co umíme, k tomu využijeme malé hřiště, tak myslím, že bychom mohli pomýšlet na tři body," dodal Godla.