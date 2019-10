Hokejisté Pardubic udolaly vedoucí Třinec

Hokejisté Pardubic porazili v 11. extraligovém kole na svém ledě Třinec 5:2 a přerušili tak sérii pěti porážek ve vzájemných kláních s Oceláři. Dynamo vyhrálo třetí z posledních čtyř duelů, hosté naproti tomu prohráli po čtyřech výhrách za sebou, přesto si udrželi vedoucí pozici v tabulce. Východočechy k vítězství nasměrovaly dva góly na začátku druhé části, přičemž rozhodující branku zaznamenal ve 43. minutě mladík Ondřej Matýs. Pardubičtí pak ještě v samém závěru vstřelili dva góly při třinecké hře bez brankáře.

Třinec působil od začátku zápasu živějším dojmem, ale výraznou střeleckou převahu nedokázal přetavit ve vedoucí gól. Dvakrát na Kacetla nevyzrál Hrňa a kotouč do sítě nedostal ani Michal Kovařčík. Pardubice po bázlivém startu nakopla střela Hovorky, kterou Kváča se štěstím vyrazil, a v závěru první části spálil stoprocentní možnost Blümel.

Góly v Pardubicích začaly padat až po pauze. Harju se k vedoucí trefě dostal trochu se štěstím, když do sítě sklepl letící kotouč. Důraz v prostoru před brankou se Dynamu osvědčil a ve 24. minutě po pohotové dorážce zvýšil na dvoubrankový rozdíl Hovorka. Třetí branku mohl přidat Pochobradský, který pláchl po křídle, jenže branku o kousek minul.

Oceláři se k tomu, aby přímo ohrozili Kacetla, pořádně nadřeli, i když času kolem jeho branky trávili dost. Nejblíže ke gólu tak byl po dlouhé době Vrána, jehož nahození z dálky málem proskákalo až do sítě. Důležitý kontaktní gól ještě před druhou přestávkou Třinec ale přece jen vstřelil. Ve 39. minutě si Dravecký na straně odcouval a přestože mu střela z první nesedla, kotouč i tak skončil v síti.

Jenže hned zkraje třetí části pláchl Matýs a střelou nad lapačku vrátil Dynamu dvoubrankové vedení. Dravecký vzápětí ve stoprocentní šanci minul branku. Ke kýženému gólu Ocelářům pomohla až přesilovka, ve které se po Vránově dobrém napadání trefil do horního rohu Marcinko.

Třinec vrhl všechny síly do útoku a Kváča musel vzadu hasit příležitosti Kousala a Kusého při přečísleních. Stejně pohotový byl ale i na druhé straně Kacetl, který zlikvidoval teč Kofroně i čistou gólovku Adamského. Při hře bez brankáře byl blízko vyrovnání Vrána, jenže puk až za čáru nedoklouzal. Naopak střelami do opuštěné branky pečetili pardubické vítězství Kousal a Mandát.

Vítkovice utnuly negativní sérii

Hokejisté Vítkovic se po třech týdnech dočkali bodového zisku, když doma porazili Litvínov 2:0. Postarali se o to Dominik Lakatoš a Blaž Gregorc, který výsledek pečetil při power play. Ostravané tak usekli nejen šňůru čtyř porážek za sebou, ale rovněž sérii čtyř proher na domácím ledě. Brankář Miroslav Svoboda si připsal první čisté konto ve vítkovickém dresu.

Vítkovicím na poslední chvíli vypadl ze sestavy kvůli zdravotním potížím nejproduktivnější hráč Bukarts. Snad možná proto domácí v první části Honzíka v litvínovské brance zásadně neohrozili. Severočeši opticky působili čiperněji a svěžeji a mezerami ve středním pásmu pronikli do několika šancí. Největší vzruch přinesla 15. minuta: Hüblův sólový nájezd zakončený blafákem Svoboda se štěstím ustál, stejně tak následné obléhání branky, při kterém neprostřelil shluk těl v brankovišti Kašpar.

Mírná převaha Severočechů ve druhé části nabrala na síle. Hned ve 22. minutě promarnil další sólo Jurčík, ve 27. minutě v přesilovce Svoboda reflexivně vyrazil vyloženou šanci Myšáka a Jánošík při hře pět na čtyři stačil trefit ještě tyčku.

Vítkovice do té doby paběrkovaly. Nakonec pro ně ale druhá část dopadla nad očekávání. První opravdovou příležitost měl až ve 35. minutě Mallet, Honzík však jeho nájezd zprava kryl. Další brejk Vítkovicím přinesl radost: Lakatoš ve 38. minutě zasekl obránci a pohotovým švihem zavěsil.

Lakatoš mohl v úvodu třetího dějství i zvýšit, ale Honzíka zblízka nepřekonal. Vítkovicím vedení hrálo do karet. Z defenzívy vyrážely do kontrů a po příležitosti Němce ve 47. minutě hosty hodně podržel Honzík. Výsledek potvrdil až trefou do prázdné branky při litvínovské power play 36 sekund před koncem Gregorc. Litvínov po čtyřech zápasech, kdy dokázal zabodovat, vyšel tentokrát naprázdno.

Vary zdolaly Boleslav

Karlovy Vary porazily Mladou Boleslav 5:3. Západočeši sice v utkání promarnili dvoubrankové vedení, ale na konci 51. minuty rozhodl gólem na 4:3 útočník Tomáš Mikúš a v samém závěru jistil úspěch domácích přesnou střelou do prázdné branky při power play Středočechů Tomáš Vondráček.

Domácí Energie nastoupila posílená o karlovarského odchovance Vojtěcha Poláka a souboj s třetím týmem tabulky začala aktivněji. Západočechy poslal do vedení již v páté minutě Beránek, který po nezištné přihrávce Rašky střelou z mezikruží překonal hostujícího gólmana Krošelje.

O minutu později mohlo být s hosty ještě hůře, ale Skuhravého střela skončila pouze na tyči. Mladá Boleslav poté přidala na aktivitě. A vytvořila si šance díky Musilovi a Zohornovi, v prvním dějství však Středočechům k vyrovnání nepomohly ani dvě přesilové hry.

Ve druhém dějství po šancích domácího Vondráčka, který se řítil zcela sám na Krošelje, a na druhé straně nebezpečné střele Najmana, dostali domácí příležitost hrát poprvé v početní výhodě. Sehráli ji sice výborně, jenže bez brankového efektu. Hned po skončení oslabení se ve 31. minutě dostali do přečíslení Skalický s Hrbasem, jenž střelou bez přípravy vyrovnal.

Přesně o minutu později se téměř zrcadlově opakovala situace na druhé straně a také Koblasa svou střelou pod horní tyčku nedal hostujícímu gólmanovi šanci zakročit. Pasáž bohatá na góly pokračovala. Ve 34. minutě navýšil při vyloučení Skalického skóre v předbrankovém prostoru zcela osamocený Rachůnek. V 39. minutě při vyloučení Šenkeříka dostal hosty zpět do hry Zohorna, který tečoval Hrbasovu střelu od modré čáry.

Atraktivní podívaná pokračovala i ve třetí třetině. Ve 43. minutě po Zbořilem vyhraném buly se k puku dostal Skalický a po pěkné stahovačce a následné střele zápěstím vyrovnal na 3:3. V 51. minutě po sérii vyloučení z obou stran při hře čtyř proti čtyřem Rachůnek nádherně uvolnil Mikúše a ten vystřelil domácím opět vedení. Povedený výkon Energie pečetil v 60. minutě při hře hostů bez brankáře Vondráček.