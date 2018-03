Hokejisté Plzně se kvůli pověrčivosti poháru nedotkli.

Hokejisté Plzně oficiálně převzali Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy. Západočeši vybojovali trofej podruhé, nejlepší byli i před osmi lety. Tentokrát byla součástí výhry i prémie milion korun, určená pro mládež. Díky dnešní výhře nad Zlínem 3:2 Plzeň překonala se 107 body i klubový rekord, v sezoně 2009/10 získala o bod méně.

"Něco podobného málokdo čekal. Měli jsme výbornou první polovinu sezony. Byl tady Dominik Kubalík, měli jsme útočnou sílu," řekl asistent trenéra Jiří Hanzlík a poukázal na přínos reprezentačního útočníka, který v polovině listopadu odešel do Švýcarska. "Takového hráče nenahradíte, takže jsme trochu ztratili, ale celkově to byla skvělá základní část," dodal Hanzlík.

Trofej vážící 22 kilogramů převzal od generálního sekretáře Českého svazu ledního hokeje Martina Urbana sportovní manažer Tomáš Vlasák. Hráči ani další členové realizačního týmu se jí z pověrčivosti nedotkli. "Osobně mi to bylo úplně jedno, nejsem pověrčivý. Slovo měli starší," řekl brankář Miroslav Svoboda.

Ten nepočítá ani s tím, že by se v play off neholil. "Vousy mi vadí," pousmála se plzeňská brankářská jednička. "V Jihlavě jsme se loni všichni holili a podařilo se postoupit. V tom to nebude," řekl Svoboda, který v minulé sezoně pomohl Dukle k postupu do nejvyšší soutěže.

Nad pověrčivostí nechtěl přemýšlet ani Hanzlík. "Jako hráč jsem vyhrál základní část dvakrát a vždy jsme vyfičeli hned v prvním kole. To se mi vybavilo hned," komentoval Hanzlík, co jej napadlo po utkání, když trofej na ledě uviděl.

Bývalý úspěšný obránce základní část ovládl před osmi lety s Plzní a v roce 2006 s Libercem. V plzeňském dresu Hanzlík prohrál ve čtvrtfinále 2:4 na zápasy s Libercem.