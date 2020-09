Hokejisté Vítkovic mají příznaky koronaviru, proti Litvínovu nenastoupí.

Hokejisté Vítkovic kvůli možnému onemocnění covidem-19 nenastoupí ve čtvrtek k zápasu prvního kola extraligy proti Litvínovu. Někteří hráči mají zvýšenou teplotu a příznaky nemoci. Celý tým proto ve středu podstoupí testy na koronavirus. Výsledky by měly být známy do 24 hodin po odebrání vzorků.

Nový ročník nejvyšší soutěže tak ve čtvrtek odstartuje pouze utkáním mezi nováčkem Českými Budějovicemi a Hradcem Králové.

Podle zástupců Vítkovic zatím není jasné, zda hráče postihlo nachlazení, nebo se nakazili koronavirem. "Bohužel několik hráčů ohlásilo, že pociťují příznaky onemocnění a mají zvýšené teploty. Situaci jsme urychleně projednali s hygienickou stanicí a už nyní ve středu absolvují všichni hráči - i ti bez příznaků - a členové realizačního týmu testy na covid-19. Na základě výsledků se pak rozhodne, jak to bude dál," uvedl výkonný ředitel Vítkovic Petr Handl na klubovém webu.

V případě, že budou všechny provedené testy negativní, Ostravané budou moci s výjimkou odloženého zápasu pokračovat podle plánu a premiéru v nové sezoně si odbudou v neděli na ledě Hradce Králové. Pokud se objeví pozitivní nález, musí celé A-mužstvo i realizační tým na deset dní do karantény. Všechna zmeškaná utkání se budou dohrávat v náhradních termínech.

Změny hlásí i extraliga

Koronavirus sice neodložil start soutěže, ale řada týmů se s nákazou potýkala už během letní přípravy. Covid-19 nedovolil odehrát ani semifinálové série narychlo zavedeného Poháru Generali České pojišťovny, v němž se nakonec z prvenství radovali stále úřadující šampioni z Třince.

Potížím se nevyhne ani extraliga. Výkonný výbor hokejového svazu už dříve rozhodl, že zápasy základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány podle rozpisu, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považovány za nesehrané a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise. Pokud některý z týmů nebude mít plný počet utkání, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off musí klub odehrát v základní části alespoň 50 procent utkání.