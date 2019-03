Hokejová hádanka. Kdo půjde do desítky a kdo bude nejlepší?

Českou hokejovou extraligu čeká poslední kolo základní části, které rozhodně nebude pouhou formalitou. Ve hře je Prezidentský pohár (trofej pro nejlepší mužstvo po 52 kolech), o který se přetahuje Liberec s Třincem. Nejzajímavější ke sledování ovšem bude souboj Zlína, Sparty a Litvínova, kteří se poperou o obsazení posledního místa v předkole play-off.

Úterní plzeňská prohra na ledě Litvínova zajistila dvě věci. Za prvé, že Indiáni jsou definitivně pryč ze hry o prestižní Prezidentský pohár. Za druhé, svěřenci provizorního kouče Jiřího Šlégra vykřesali naději na postup do vyřazovacích bojů.

Šampionem základní části se tak stane Liberec, nebo Třinec. V mnohem výhodnější pozici je celek ze severu Čech, kterému stačí v pátečním duelu na ledě Sparty uhrát alespoň bod. Naopak Oceláři potřebují zvítězit naplno v Mladé Boleslavi a k tomu doufat, že Bílí Tygři v 02 areně vyjdou naprázdno.

Mnohem napínavější je situace okolo posledního postupového desátého místa. Po 51 kolech jej okupují Pražané, avšak stále nemají nic jisté. Úkol pro aktuálně devátý Zlín a o příčku horší Spartu zní jasně: pokud chtějí do play-off, musí v pátečním zápase urvat alespoň bod. Soupeřem Sparty bude již zmíněný Liberec, Berani doma přivítají aktuální mistry z Brna. Pro Litvínov existuje jediné východisko - musí nezbytně zvítězit ve Vítkovicích za tři body a věřit, že minimálně jeden z dvojice Sparta nebo Zlín neuhraje ani bod.

Ve hře je také stále jedna ošemetná situace. Litvínov vyhraje za tři body, Sparta ve svém duelu urve bod a zároveň Zlín prohraje. V tom případě by všechny celky měly stejný počet (74) bodů a rozhodovala by minitabulka vzájemných zápasů. Jak můžete vidět níže, nejhůře by z ní vyšel Zlín, což by pro něj znamenalo pád do play-out.

Minitabulka vzájemných duelů: 9. Sparta - 15 bodů 10. Litvínov - 11 bodů 11. Zlín - 10 bodů

Taková Kometa Brno už má páté místo jisté. Co ale ještě není známo, tak to je její soupeř. V současné chvíli to vypadá na Hradec Králové. Východočeši neskončí čtvrtí jedině v případě, že by derby v Pardubicích zvládli výhrou za tři body a k tomu by Plzeň nesměla doma udělat ani bod proti Karlovým Varům. V tom případě by poskočili o pozici výš a Západočeši zase níž. Jelikož se ale bude chtít Plzeň vyhnout suverénovi posledních let, očekává se, že své třetí místo udrží a v play-off se potká se schůdnou Olomoucí.

Kanadské bodování: 1. Milan Gulaš (Plzeň) 60 bodů 2. Marek Kvapil (Liberec) 56 bodů 3. Petr Holík (Brno) 54 bodů

Tabulka kanadského bodování a trofej pro nejlepšího střelce soutěže se zdá být rozhodnutá. V obou statistikách s přehledem vévodí Milan Gulaš, který z loňské sezony obhajuje titul krále produktivity.