Hokejový svaz zavedl od příští sezony přímý sestup z extraligy

Výkonný výbor hokejového svazu dnes rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak dosavadní model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019/20 postupovat vítěz finále play off první ligy.

"Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější," uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě. "Myslíme si, že není na co čekat. Na Hokejovém fóru jsme si řekli některé věci, které bychom měli udělat rychle, a tohle je jedna z nich," doplnil pro ČTK.

Král o možnosti přímého postupu a sestupu z extraligy, který dlouhodobě podporuje, mluvil na setkání s novináři na konci ledna, kde prezentoval závěry z předešlého Hokejového fóra. Upozorňoval však na skutečnost, že zásadní změnu nechce udělat bez souhlasu Asociace profesionálních klubů (APK). Dnes ale svaz oznámil, že změnu odsouhlasil.

"Na APK jsme o tom hovořili už dva roky, možná déle. Není to ale jen věc APK, netýká se to jen extraligy a má to dopad na celý český hokej. Hodnotili jsme to v globálu," uvedl Král. Zavedením přímého postupu a sestupu v extralize se například prodlouží sezona pro týmy v druhé nejvyšší soutěži.

O zásadní změně hlasoval jedenáctičlenný výkonný výbor a devět jeho členů bylo pro přímý sestup a postup a tím i zrušení baráže, která se ve stávajícím modelu hrála od sezony 2012/13.

Model přímého sestupu a postupu bude platit i v dalších soutěžích s výjimkou první ligy a extraligy juniorů. Druhá nejvyšší soutěž bude ještě v příští sezoně směrem dolů uzavřená, neboť bude končit tříletý projekt svazu na podporu mladých hráčů.

Mládežnické soutěže - extraliga juniorů a dorostu - se budou od příští sezony zužovat. Počet účastníků juniorské soutěže se sníží ze současných 24 na 17 nebo 18. Soutěž bude nesestupová, přístupná výlučně pro kluby se statutem Akademie Českého hokeje. V extralize dorostu, která zůstane otevřená, dojde ke snížení počtu účastníků ze 30 na 24.

"Podpora zúžení byla jednomyslná. Slibujeme si od ní vyšší konkurenci a větší nároky na hráče ve věku, který je pro jejich hokejovou budoucnost rozhodující. Uzavřená extraliga juniorů umožní klubům, aby nejlepší mladé hokejisty uvolňovaly pro dospělé soutěže a více se koncentrovaly i na tréninkový proces, což je oblast, v níž ve srovnání se zahraničím zaostáváme," uvedl Král.

Výkonný výbor také upravil strukturu věkových kategorií v mládežnickém hokeji. Juniorské soutěže budou tříročníkové pro ročníky U18 až U20, dorostenecké dvouročníkové pro ročníky U16 a U17, kategorie starších žáků dvouročníková pro 8. a 9. třídy a kategorie mladších žáků dvouročníková pro 6. a 7. třídy.