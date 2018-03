Holaň o příští sezoně: Šestka není reálná, ale chceme bojovat

Hokejisté Pardubic po loňské záchraně až v baráži potěšili v této sezoně své fanoušky účastí ve čtvrtfinále a v příští sezoně se budou opět soustředit na postup alespoň do předkola play-off. Na východě Čech tak hodnotí uplynulý ročník pozitivně, ale uvědomují si, že vzhledem k finanční situaci spíše překonali své možnosti. Trenér Miloš Holaň bude nyní skládat kádr už bez útočníků Davida Tomáška a Martina Kauta, kteří jsou na odchodu.

"Povedlo se nám udělat kus práce, i když ten začátek sezony nebyl ideální. Možná se v tu dobu zmiňovalo v souvislosti s odvoláním i moje jméno, ale musím poděkovat Dušanu Salfickému, že mě podržel, a myslím, že se to ukázalo jako správný krok. Nikdo by si nevsadil, že budeme hrát čtvrtfinále s Třincem, navíc na sedm zápasů, tím jsem si jistý," řekl na dnešním setkání s novináři Holaň, který na lavičku Pardubic přišel během minulé sezony místo Pavla Rohlíka.

V Pardubicích to tehdy vůbec nefungovalo a nebylo překvapením, že klub spadl do baráže. "Když si vzpomenu, co tu bylo za zahraniční hráče, to je oproti dnešku jako den a noc. Arogantní, nemakali a celková atmosféra v týmu byla špatná. Letos jsme se dívali na charakterové vlastnosti více. Třeba Wishart není jako hráč úplná špička, ale odehraje si svoje, navíc stabilně celou sezonu. Jako dvojice s Cardwellem také výborně zapadli do kabiny a to je často víc než výkony na ledě," konstatoval Holaň.

Podle stejného receptu bude Dynamo skládat kádr i pro příští sezonu a opět bude chtít bojovat hlavně o postup do vyřazovacích bojů. "Nemůžeme si dávat za cíl šesté místo, to prostě není reálné, pokud se nezmění finanční situace klubu. Odejdou Kaut a Tomášek a nahrazovat jejich přínos nebude snadné. Na druhou stranu může zase vyskočit někdo jiný," řekl Holaň.

Kaut má velkou šanci na první kolo draftu NHL a už vyjádřil přání odejít do zámoří, pravděpodobně do AHL. Tomášek má také zamířeno do zahraničí, mluví se o Finsku. Oba hráči se nyní připravují s českou reprezentací.

Pro Dynamo to znamená těžko nahraditelnou ztrátu dvou kvalitních a hlavně mladých útočníků. "Když nejsou peníze, nebudou špičkoví hráči. Nechci nikoho snižovat, parta tady funguje skvěle a ukázalo se, že i tak jde dojít daleko, ale desáté místo je přímá úměra k našim možnostem," prohlásil Holaň.

"Na úrovni našeho týmu bylo možná dalších šest mužstev. Když se ohlédnu, tak jsme měli pasivní bilanci vstřelených a inkasovaných gólů, přesto jsme skončili šestí, což je malý zázrak. Takhle to veřejnost musí vnímat," podotkl Holaň.

Pardubice přesto pak do poslední chvíle bojovaly i o postup do semifinále play-off, ale nakonec s Třincem na jeho ledě prohrály až v sedmém utkání. "Rozhodla především výhoda domácího prostředí a pak také naše nezkušenost se sedmými zápasy," podotkl Holaň.

"Někteří mladší hráči neodehráli to, co jsme chtěli, naopak ti starší mohli něco vytvořit třeba v přesilovce, ale nepovedlo se. S prvním gólem se všechno sesypalo," ohlédl se Holaň za sedmým čtvrtfinále, které Dynamo prohrálo vysoko 1:8.

Až na rozhodující zápas byly Pardubice favoritovi minimálně vyrovnaným soupeřem, výkony z domácího ledu ale nedokázaly potvrdit v Třinci. "Někdo vyletěl, ale další zápas nebyl vidět. Třeba třetí pětka rozhodla šesté utkání, ale v sedmém dostala čtyři branky. Hokej se hraje ve dvaceti lidech, žádný hráč, ani třinecký, neodehrál skvělých sedm zápasů v řadě. Nemůžu říct, že mě někdo zklamal," dodal pardubický trenér.