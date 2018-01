Holík po skalpu Sparty: Konečně jsme si mohli v kabině zařvat

Hokejisté Mladé Boleslavi v neděli poprvé od 3. prosince získali tři body. Po výhře nad Spartou 3:1 tak měli důvod k velké radosti. V tabulce sice zůstali dvanáctí, ale na tři body se přiblížili desátému místu. "Konečně jsme si mohli v kabině zařvat," oddechl si trenér Vladimír Kýhos.

Dokonale tak vystihl úlevu celého boleslavského týmu. "Pro nás už to bylo dlouhé čekání na zápas, od kterého bychom se mohli nějak odrazit a začít zase vyhrávat. Vyšlo nám to až dneska. Snad se nám to podařilo zlomit," přál si útočník Petr Holík.

Středočechům k výhře pomohly přesilové hry. Využili obě, které měli k dispozici. "V přesilovkách se nám v poslední době moc nedařilo, takže jsme je trochu zjednodušili. Dneska nám to tam dvakrát šťastně spadlo, to je dobré i pro naše sebevědomí," řekl Holík, který sám v početní výhodě skóroval.

Obě přesilovkové trefy byly dost šťastné. Střelu Vladimíra Emingera tečoval před Jánem Lacem obránce Sparty Petr Kalina, Holík pak dostal puk do branky s pomocí brusle Jana Piskáčka. "Záměr to nebyl. Do televizní kamery jsem si sice dělal srandu, že jsem to tak chtěl, ale nemířil jsem mu do brusle. Někdo mě tam sekl do hole a puk mi trochu sjel. Ale skončilo to gólem," okomentoval nakonec vítězný gól Holík.

Hlavní rozdíl oproti minulým zápasům viděl hlavně v tom, že Mladá Boleslav šla v utkání do vedení. "To tým samozřejmě nakopne, když dá první gól a vede. Sebevědomí pak jde nahoru. A v minulých zápasech jsme vždycky prohrávali," dodal Holík.