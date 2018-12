Holík rozhodl hattrickem, nadále se cítí spíše nahrávačem

Hattrickem a jednou asistencí zařídil útočník Petr Holík výhru hokejistů Komety Brno v Olomouci 5:4 v prodloužení. Šestadvacetiletý centr se v čase 63:25 postaral i o vítěznou trefu, ale nemyslí si, že by se proměnil z vyhlášeného nahrávače ve střelce.

"To bych musel před každým zápasem jíst řízek s bramborovým salátem jako dnes. Asi to pomohlo, ale celý rok ho jíst nebudu," usmíval se po utkání Holík, který dosáhl na svůj druhý hattrick v extraligové kariéře.

Kometa v Olomouci prohrávala po první třetině 0:2, v druhém dějství nejdříve otočila na 4:2, ale pak v něm náskok ještě ztratila. "Samozřejmě jsme si po první třetině něco řekli, ale žádná velká bouřka nebyla. Spíš jsme si ukázali chyby, abychom se jich vyvarovali. Zase tak špatné to nebylo, oni nám dali góly z přesilovek," podotkl Holík.

"I když to tak ze začátku nevypadalo, mohli jsme dnes vyhrát za tři body. Ale Olomouc to pak srovnala. Ke konci jsme to měli na hokejce, ale skvěle to tam pochytal jejich brankář. Naštěstí jsme ale vyhráli v prodloužení, takže dobré," doplnil Holík.

Zápas rozuzlil v prodloužení, kdy si po tlaku Komety chytře podržel puk a z pozice mezi kruhy překonal Branislava Konráda. "Ani mi jiného nezbývalo, než to zakončit takto. Hráči soupeře tam naskákali, trefil bych někoho, tak jsem si to zkusil podržet a vyšlo to," dodal Holík.