Horák se po jedenácti letech vrací do extraligy

Hokejový útočník Roman Horák posílil Spartu. Osmadvacetiletý reprezentační útočník, který hrál poslední dva roky za Växjö ve Švédsku, se vrací do extraligy po 11 letech. V roce 2009 účastník dvou mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu z roku 2018 odešel z Českých Budějovic do Severní Ameriky, kde odehrál i 84 zápasů v NHL za Calgary a Edmonton. Se Spartou podepsal Horák roční smlouvu.

"Roman Horák byl naším hlavním cílem tohoto přestupního období. Měl by zastávat roli centra v elitním útoku a být jedním z našich rozdílových hráčů," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Horák si v uplynulé sezoně připsal ve švédské lize v 52 zápasech 30 bodů za 11 branek a 19 asistencí. V české reprezentaci v ročníku, který předčasně ukončila pandemie koronaviru, nastoupil v šesti duelech a zaznamenal gól a přihrávku.

"V posledních letech sbíral Roman pravidelně pozvánky do reprezentace, má za sebou úspěšné angažmá v nejlepších ligách světa. Jsme moc rádi, že ho máme v týmu a může jít ve stopách svého otce," doplnil Hlinka.

Horákův otec Roman hrál za Spartu v letech 1995 až 1999, přičemž v sezoně 1997/98 mezitím působil v Norimberku. V sezoně 1996/97 vyhrál produktivitu extraligy a jeho tehdejších 73 bodů v základní části je sparťanským klubovým rekordem.

"Samozřejmě o tátových letech a úspěších ve Spartě vím. Je pro mě čest jít v jeho stopách. Kdybych se jen vzdáleně přiblížil jeho rekordu, budu šťastný," prohlásil Horák. "Ve Spartě je velice kvalitní tým, skvělí trenéři, hráčské legendy v klubovém managementu. Nebylo nutné se dlouho rozmýšlet. Chci Spartě pomoci dosáhnout nejvyšších cílů, moc se těším i na účast v hokejové Lize mistrů," doplnil Horák.