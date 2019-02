Hradec jde po výhře před Třinec. Týmy z čela ztrácely, lídr doma padl

Hradec Králové vyhrál ve 44. kole hokejové extraligy v Třinci 5:1 a vystřídal ho v tabulce na třetím místě. Východočeši rozhodli definitivně zápas v rozmezí 42. až 48. minuty, kdy třemi góly stanovili konečnou podobu výsledku. Gól a přihrávku si připsali Mislav Rosandič a Matěj Paulovič. Oceláři utrpěli nejvyšší porážku sezony a poslední dva zápasy ztratili doma se skóre 3:10.

Třinecký trenér Václav Varaďa proházel po minulé prohře s Libercem složení všech formací a první polovinu úvodní třetiny se hrál svižný hokej. Diváci viděli hlavně boj bez šancí, přesto padl gól. Domácí nechali na chvíli mezi kruhy volného Koukala, jenž se trefil nad vyrážečku Hrubce.

Třinec za 45 sekund vyrovnal. Obránce Galvinš podpořil útok a z levého kruhu se trefil přesně do horního rohu. Hradec udeřil v závěru první třetiny z další nenápadné akce. Na modré čáře si vyměnili puk obránci Rosandič s Graňákem, jehož přízemní střela skončila v brance. Hosté mohli do šaten odcházet ještě veselejší, ale Hrubec zneškodnil sólo Pavlíka.

Královéhradečtí na začátku prostřední třetiny dvakrát zahrozili v přesilové hře, pokusy Cingela i Rákose z předbrankového prostoru ale se skóre nepohnuly. Třinec několikrát přečíslil obranu soupeře bez efektu - Růžička minul branku, Hrňu vychytal Pavelka, Roth prováhal ideální moment k zakončení a vracející se obránci ho obrali o "gólovku". Hosté se po srážce domácích hráčů Novotného s Douderou dostali dokonce do brejku čtyři na jednoho, ale v závěru akce ani nevystřelili.

Domácí trenér Varaďa před závěrečným dějstvím opět zamíchal se všemi útoky, ale už ve 42. minutě zvýšil zblízka osamocený extřinecký Rákos. Další ránu zasadil domácím Rosandič, jehož střelu od levého hrazení Hrubec přes klubko hráčů neviděl. Pověstný hřebíček přibil v početní výhodě Paulovič. Sám dal ještě i šestý gól, ale krátce po závěrečném klaksonu.

Zlín otočil zápas na ledě lídra soutěže

Zlín zvítězil na ledě vedoucího Liberce 3:2 a po třetí výhře za sebou se přiblížil desátému Litvínovu na rozdíl jediného bodu. O prvním úspěchu Beranů ve vzájemných duelech po čtyřech prohrách za sebou rozhodl v 59. minutě Pavel Kubiš. Bílí Tygři poznali hořkost porážky poprvé po pěti výhrách a před druhou Plzní mají náskok pěti bodů.

Oba týmy vstoupily do utkání poměrně vlažně a hra se přelévala ze strany na stranu. Žádné větší šance však v úvodních minutách k vidění nebyly. Ty přišly až v první přesilovce domácích. Nejprve v ideální pozici netrefil branku Redenbach, poté však Hudáček přesně nabil Jelínkovi a liberecký kapitán poslal Severočechy do vedení.

To mohli Bílí Tygři navýšit v další početní výhodě, Hudáčka ale tentokrát vychytal Kašík. Zlín byl směrem dopředu neškodný, a tak byl Will bez práce. Naopak domácí hrozili i nadále, proti Ordošovi a Kolmannovi se ale blýsknul Kašík. V závěru první části pak hráli přesilovou hru také Berani a blízko vyrovnání byl Freibergs. Jeho střelu ale zastavila pouze pravá tyč Willovy branky.

Ihned po začátku druhé třetiny se na Willa řítil osamocený Fořt, mířil však těsně vedle. Na druhé straně nebezpečně pálil Vlach, Kašík proti jeho střele skvěle máchnul lapačkou. Na rozdíl dvou branek mohl v přesilovce Liberce zvýšit opět Jelínek, z mezikruží však trefil horní tyč.

A domácí to mohlo mrzet o to víc, jelikož hned vzápětí po rychlém brejku Zlína inkasovali vyrovnávací branku. Ondráčkovu střílenou přihrávku umístil za Willova záda Fořt. Hosty vyrovnání nakoplo a mohli jít dokonce do vedení. Willovi ale proti střelám Honejska a Hermana pomohla hned dvakrát horní tyč. Liberečtí poté kontrovali šancemi Valského a Lakatoše, Kašík se blýsknul výbornými zákroky.

Závěrečnou část začali Berani početní výhodou, největší šanci měl ale domácí Lakatoš. Po dalších faulech Krenželoka a Lence pak měli Zlínští k dispozici dokonce více než minutovou přesilovku pěti proti třem, liberecká trojice se ale výborně ubránila. Lídr tabulky poté ukázal svou sílu, když krátce po ubráněném oslabení sám skóroval. Do vedení ho poslal dorážkou Šmídovy střely důrazný Lenc.

Rychlou odpověď měl na hokejce Kulda, Will ale svůj tým podržel. Liberecký brankář měl plné ruce práce také se střelou Noska a tečí Fořta. V 55. minutě už se ale Zlín dočkal vyrovnání, když po Honejskově přihrávce propálil Willa Herman. V závěru třetí třetiny navíc fauloval Derner a v přesilovce vystřelil Beranům tři body Kubiš.

Sparta udeřila v poslední minutě

Sparta vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a ukončila sérii tří porážek. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 59:14 útočník Jiří Smejkal, domácí tak neuspěli po pěti výhrách.

Kouč hostů Krupp po středeční porážce na ledě posledních Pardubic změnil složení všech útoků a centr druhé formace Klimek se dostal do první šance utkání. Svůj brejk po minutě hry ale úspěšně nezakončil, brankář Růžička si poradil i s dorážkou.

Domácí byli poté nebezpečnější, výraznější tlak si ale vytvořit nedokázali. Machovský ustál závar ve čtvrté minutě, později si poradil s tečovanou střelou Bernada i šancí Zohorny po skončení úvodní přesilové hry.

Náboj druhé třetiny zvedly početní výhody. Při Dlapově vyloučení měli velkou šanci otevřít skóre Rousek a Jarůšek, Růžičku ale nepřekonali. Při Formanově trestu se do slibných šancí dostali Žejdl a Musil, ani oni ale ukazatelem skóre nepohnuli.

Střelecky aktivní byl zejména domácí Musil, většinou však mířil vedle branky. I díky tomu si Růžička ve druhé části připsal 13 zákroků, zatímco Machovský jen tři.

Bezbrankový stav nedokázali změnit ani domácí Bernad a hostující Jarůšek. Ve 48. minutě dělily Středočechy od vedení milimetry, na brankové čáře poskakující puk po Latálově střele a Machovského zákroku dokázal Košťálek včas odehrát. Rozhodující moment duelu nakonec přišel v samotném závěru, kdy Smejkal v pádu dorazil Piskáčkovu střelu a zápas rozhodl.

Kometa se trápila s posledními Pardubicemi

Obhájce titulu Brno nevyužil možnost dotáhnout se bodově na páté Vítkovice. V duelu s posledními Pardubicemi nevyužila Kometa obrovské množství šancí, což ji stálo plný bodový zisk, přesto vyhrála 2:1 v prodloužení. V čase 62:27 rozhodl o úspěchu domácích nejlepší extraligový střelec Peter Mueller. Při porážce Mladé Boleslavi má Brno na šesté příčce tříbodový náskok.

Kometa od prvních minut svého soupeře pořádně zmáčkla a nedala mu prakticky v celé první třetině vydechnout. Lépe kombinovala, rychleji přecházela přes střední pásmo do útočné třetiny, ale za svoji aktivitu byla do první pauzy odměněna jen jedním gólem.

Pardubice, které přijely do Brna vlakem a do haly dorazil celý tým pěšky patnáctiminutovou procházkou z nádraží, měly první šanci v úvodu po chybě Bartejse, ale Machala nezamířil přesně.

Skóre otevřeli domácí ve vlastním oslabení, když puk vybojoval Erat a zkušeně vybídl k jednoduchému doražení v přečíslení Orsavu. Kometa pak svého soka ještě více sevřela, ale v závěru při druhé přesilovce Dynama mohlo být vyrovnáno - Marosz však netrefil prázdnou branku.

Tlak Brna neustával ani po první přestávce. Na Kacetla se valil útok za útokem a šance za šancí. Jen Orsava měl během jednoho střídání na hokejce dvakrát zvýšení náskoku, ale ani jednou nedal. Totéž platilo pro Čermáka, Hrušku i Zaťoviče.

Jak to v takových případech bývá, přišel trest. Pardubice se v závěru druhého dějství vymanily z brněnského sevření, nevyužily sice přesilovku, ale po ní chytrou kombinací vyšachovaly brněnskou obranu tak, že Petr Sýkora mohl puk pohodlně zasunout za Čiliakova záda.

Nečekané vyrovnání přineslo na brněnské hokejky nervozitu, která se projevovala ve třetí části. Nápor Komety byl rozmělněn ještě pečlivější obranou Pardubic a tak se duel odvíjel čekáním buď na chybu v defenzívě, nebo na střelecké procitnutí některého hráče mistrovského celku.

To nepřišlo ani při dvou brněnských přesilovkách a Pardubičtí vycítili šanci na další nečekané body po skalpu Sparty. Ještě více uzavřeli vlastní obranné pásmo a v přesilovce dokonce byli blízko tříbodovému vítězství.

Utkání ale došlo do prodloužení, v němž ujel pardubické obraně nejlepší střelec ligy Mueller a zajistil tak svému týmu alespoň druhý bod navíc.

Chomutovu vystřelil bod navíc Stránský

Hokejisté Chomutova zvítězili na ledě Plzně 5:4 po samostatných nájezdech a po sérii šesti porážek zaznamenali druhou výhru za sebou. Srdnatě bojující hosté na západě Čech brzy vedli o dvě branky, ale střelecky aktivnější domácí nakonec dokázali vyrovnat. Bod navíc zajistil předposlednímu týmu extraligy jediný úspěšný exekutor nájezdů Jan Stránský. Západočeši tak přišli o sérii čtyř vítězství a utrpěli teprve druhou porážku z posledních dvanácti utkání.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, Pour s Kodýtkem ale v dobrých pozicích minuli branku a v páté minutě udeřilo na druhé straně, když Raškovu střelu z otočky dorazil do sítě Stránský. O pouhých 17 vteřin později se navíc přes statickou plzeňskou defenzivu protáhl do úniku Vantuch a povedeným zakončením zvýšil na 2:0. Indiáni se poté probrali a během náporu v útočném pásmu po ideální přihrávce Nedorosta zblízka pohodlně skóroval Indrák. V deváté minutě mohl vyrovnat Moravčík, jeho nahození od modré čáry však zastavila levá tyčka Petersovy branky.

Kanadský gólman zlikvidoval samostatný únik Němce, jenž nepotrestal zaváhání Knota. Plzeňští převzali iniciativu, Piráti však dobře bránili a krátce před první sirénou zahrozil ve vlastním oslabení nebezpečným průnikem Růžička.

Po pauze pokračovala početní výhoda domácích, navíc po faulu Dietze na unikajícího Němce hráli dokonce pět na tři. Hosté však těžké chvíle i díky nedovolenému zákroku Němce přečkali a při sílícím plzeňském tlaku a přesilovkách neuspěli v gólových pozicích Gulaš s Pulpánem. Piráti se připomněli přečíslením dvou na jednoho, při jehož zakončení Raškovi sebral radost povedeným zákrokem Frodl.

Ve 34. minutě dokázal přesnou střelou švihem srovnat z levého kruhu Gulaš, o 13 sekund později ovšem po akci agilního Rašky vrátil Chomutovu vedení střelou do odkryté branky Trefný a půl druhé minuty na to další nedoraz obrany Indiánů potrestal po přihrávce Svobody z akce dvou na jednoho Sklenář. Domácí zjednodušili hru a po vyloučení Peterse za posunutí branky dokázal sedm vteřin před druhou přestávkou snížit v pádu z otočky na 3:4 Němec.

Od začátku závěrečné dvacetiminutovky se Piráti soustředili na držení hubeného náskoku. Indiáni ve snaze o vyrovnání otevřeli hru. Pozorný Peters si poradil s pokusem nekrytého Němce a v 50. minutě ho po střele Jan Kováře zachránila horní tyč. Až o pět minut později srovnal svým prvním gólem po návratu ze zámoří Moravčík. Šanci Straky zastavil Peters a utkání přes vyloučení Stránského dospělo do prodloužení.

Pokračující přesilovku Indiáni nezužitkovali a v penaltovém rozstřelu rozhodl jediný úspěšný střelec, jímž byl právě explzeňský Stránský.