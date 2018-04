Hradec opět vyhrál v prodloužení, znovu protáhl sérii s Třincem

Hokejisté Hradce Králové porazili v pátém utkání semifinále play off extraligy Třinec 3:2 v prodloužení. Odvrátili tak druhý mečbol Ocelářů a v sérii snížili na 2:3. Vítězný gól dal v čase 65:59 dvacetiletý útočník Radovan Pavlík. Šestý duel je na programu v neděli v Třinci.

Už po 57 vteřinách si oba celky vyzkoušely hru ve čtyřech proti čtyřem, větší příležitosti ale nepřinesla. V šesté minutě došlo na první přesilovku po faulu Červeného a Cienciala ranou z mezikruží potvrdil skvělou formu, jež ho ve vyřazovacích bojích provází.

Domácí poté zvýšili obrátky, Radovan Pavlík s Džerinšem ale nezvládli přečíslení dvou na jednoho a poté se neprosadil ani obránce Filip Pavlík. Ve 14. minutě pak byl blízko využití další přesilovky Polanský, jehož našel na brankovišti Cienciala, střela zkušeného třineckého forvarda ale zazvonila o horní tyč.

"První třetina se nám nepovedla, tam se mohli fanoušci klidně prospat. Byli jsme všude pozdě, ale pak jsme se zlepšili a strhli jsme je svým výkonem," uvedl domácí útočník Petr Koukal. Na začátku druhé třetiny se proti pravidlům provinil Svačina, brzy poté i Musil, jenže domácí dlouho nepůjčili Ocelářům kotouč a i proto jim zbylo z dvojnásobné početní výhody jen 40 vteřin. Do nich se vešly šance Bednáře a Červeného, avšak bez gólového efektu.

Vyrovnání přišlo jako blesk z čistého nebe při hře čtyři na čtyři ve 25. minutě, kdy se Šimánek prosadil okamžitě z vhazování. "Před buly jsme si řekli, že půjdeme dopředu. Protihráč na buly obskočit nešel, tak jsem to zkusil. Že z toho byl gól, byla ale trochu náhoda," řekl Jiří Šimánek pro Českou televizi.

Následně měli Královéhradečtí navíc k dispozici minutu a půl přesilovky, kterou i díky dobře clonícímu Köhlerovi proměnil ve vedoucí trefu Zámorský. Netrvalo dlouho a obratem povzbuzený Mountfield hrál další přesilovku, v níž vypálil tvrdě od modré čáry opět Zámorský a trefil spojnici břevna a tyče. Další možnost nevyužil Koukal. V 35. minutě stihl Smoleňák třikrát během pár vteřin zakončit, ani v tomto případě však vedení nenavýšil.

Brzy se to Mountfieldu vymstilo. V 37. minutě stačilo Svačinovi pouhých šest sekund k využití přesilovky, když se štěstím propasíroval puk za Rybára zpoza branky a bylo to 2:2. "Prohráli jsme buly, tak jsem šel rychle napadat, aby nemohli vyhodit puk. Chtěl jsem do toho jen pinknout, aby se to tam nějak odrazilo, a byl z toho šťastný gól," usmíval se Vladimír Svačina.

Od vyrovnání měl navrch naopak Třinec, který navíc dokázal navázat na útočnou aktivitu i po přestávce. Rybár se zapotil při Rákosově šanci a pohotově zareagoval i na následnou dorážku, při Vlachově pokusu ze 47. minuty mu pomohla branková konstrukce. Vzápětí na druhé straně přečkali hosté s velkým štěstím obrovský závar před Hrubcem.

V 51. minutě nedokázal strážce třinecké branky překonat zblízka bekhendem Látal. Netrvalo dlouho a přišla odpověď - ujíždějící Ondřej Kovařčík udělal kličku vyjíždějícímu Rybárovi, k překvapení všech ale prázdnou branku minul. Mountfield se pak nadechl k obrovskému náporu v touze rozhodnout ještě před koncem základní hrací doby.

Jenže velká snaha přinesla i velkou chybu při střídání a v čase 57:45 pykali Východočeši za příliš mnoho hráčů na ledě. "To člověka jen napadne, že jsme idioti. Ta situace nebyla ani na nějaké hádání, protože jsme tam byli v šesti v útočném pásmu," přiznal Koukal.

Třinec soupeře svíral před Rybárem a byl pár centimetrů od rozhodnutí. Právě tolik chybělo, aby puk přešel brankovou čáru za překonaným Rybárem, ale Filip Pavlík situaci pohotově zachránil a odehrál kotouč do bezpečí. "Utekli jsme tam hrobníkovi z lopaty. Nezbývalo mi nic jiného než se pokusit vrhnout po puku a odpálit ho," popsal domácí spasitel. Dragounova šance ani Bednářova tečovaná rána se v prodloužení neujaly, rozhodla Pavlíkova dělovka v končící 66. minutě.