Hradec otočil duel s Libercem a vede 2:0. Plzeň doma srovnala

Hokejisté Hradce Králové porazili ve druhém čtvrtfinále play off extraligy Liberec 3:1 a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:0. Hosté vedli na východě Čech dlouho 1:0, ale domácí ve třetí třetině utkání otočili. Brankáře Romana Willa překonali Lukáš Cingel, Radek Smoleňák a Jaroslav Bednář.

"Od poloviny zápasu jsme šli s daleko větším úsilím za vítězstvím, zvyšovali jsme tlak, měli šance na vyrovnání. Pořád jsme věřili, že s utkáním můžeme něco udělat a jsme rádi, že se nám podařilo nejen vyrovnat, ale poté i otočit stav na naši stranu," pochvaloval si po zápase trenér domácích Václav Sýkora.

Oba týmy nastoupily do zápasu ve stejných sestavách jako ve čtvrtek, jen kouč hostů Pešán udělal drobné změny ve složení obranných dvojic. Liberec měl hned v úvodu výhodu přesilové hry, Pavlíkův faul však potrestat nedokázal. Filippi ve slibné situaci nemířil přesně. Podobně dopadl ve 4. minutě i Bednář. Bezbrankový stav změnil v 6. minutě Bakoš, jenž překonal Rybára.

"Dostal jsem dobrou nahrávku a vystřelil jsem zpoza hráčů. Prošlo to do branky, ale to není až tak podstatné. Hlavní je výsledek," řekl útočník Martin Bakoš. Východočeši byli mírně aktivnější, trvalý tlak si však vytvořit nedokázali. Rybár měl dokonce více zákroků než jeho protějšek Will. Hostům se na rozdíl od předešlého duelu dařilo dlouho hrát bez faulů, prvním vyloučeným byl až ve 28. minutě Jelínek, Hradec však přesilovku nevyužil.

Ve 32. minutě měl velkou šanci vyrovnat Gregorc, pozorný Will však jeho střelu vyrazil. Trenér domácích Sýkora se pokusil oživit hru změnami ve složení útoků, na začátku třetí třetiny však měli šance spíše hosté. Dlouhého i aktivního Filippiho však vychytal Rybár, Will si na druhé straně poradil s individuální akcí Kukumberga.

V 51. minutě byl vyloučen Ordoš a Mountfield v početní výhodě vyrovnal. Willa překonal Cingel. "Bylo to směšné vyloučení, které rozhodlo zápas. Nejsem si úplně jistý, jestli Béďa Köhler musí po takovém zákroku takhle spadnout na záda," zlobil se kouč hostů Filip Pešán.

V 57. minutě se domácím podařilo zápas otočit, když se za obranu Liberce dostal Smoleňák a svůj brejk úspěšně zakončil. Hosté sice nejprve reklamovali, že situaci předcházel ofsajd, uznali však, že gól padl v souladu s pravidly. O šanci na vyrovnání poté hosty obrala vyloučení, domácí na konečných 3:1 upravili v přesilovce pět na tři. "Stále jsme věřili, že můžeme se zápasem něco udělat. Na střídačce nebyla panika ani stres. Nevzdali jsme to a otočili zápas," pochvaloval si Cingel. Čtvrtfinálová série pokračuje v pondělí v Liberci.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Branky a nahrávky: 52. Cingel (Gregorc, Bednář), 58. Smoleňák (Cibulskis, Gregorc), 59. Bednář - 6. Bakoš (Redenbach, Jánošík). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: navíc Lakatoš, P. Jelínek oba 10 min, Filippi (všichni Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 6390. Stav série: 2:0. Sestavy: Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.



Plzeň porazila ve druhém čtvrtfinále play off extraligy Olomouc 4:2 a vyrovnala stav série na 1:1. Hanáci na západě Čech znovu vedli, důležitou výhru pro vítěze základní části zařídil dvěma góly Milan Gulaš. Uzdravený reprezentační útočník rozhodl vítěznou trefou v čase 55:27. Série se stěhuje na Hanou, kde bude pokračovat v pondělí.

"Je to vyrovnaná série a my jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. Kluci ho odmakali a odbojovali, do Olomouce se nám teď za stavu 1:1 pojede o něco lépe," uvedl asistent plzeňského kouče Ladislav Čihák.

Plzeň vstoupila do utkání stejně jako ve čtvrtek aktivně, rychle si vynutila přesilovku, kterou ale nevyužila. A nedlouho po jejím skončení - stejně jako v úvodním duelu - poprvé inkasovala. Domácí kapitán Kadlec podcenil křížnou přihrávku obranným pásmem Indiánů, na kterou si za jeho zády najel Ostřížek a rychlým zakončením překonal zblízka Svobodu.

"Martin Vyrůbalík tam dobře dal nahrávku. Já jsem byl v rychlosti, obránce mě tam nečekal a dostal jsem se přes něj k puku. Natlačil jsem se tam a snažil se to dát někam nahoru," popsal Ostřížek.

Západočeši se snažili jednogólové manko co nejrychleji smazat. V další početní výhodě ale neuspěli a Indrákův pokus z mezikruží ve 12. minutě kryl spolehlivý Konrád. Třetí provinění proti pravidlům na straně hostů už ale nezůstalo bez trestu - po pouhých osmi vteřinách vrátil provinilce Knotka zpět do hry snadno Gulaš po parádní Stachově nahrávce.

V úvodu druhého dějství nedokázali přetavit své příležitosti ve vedoucí trefu Indrák a na druhé straně Jergl. Ale poté, co Indiáni přestáli bez úhony první dnešní oslabení, mladý domácí útočník si spravil chuť. Mertl ve 30. minutě vypálil ostře z levého křídla, odražený kotouč zůstal mezi kruhy ideálně nachystaný pro Indráka a ten propálil Konráda.

Ve 36. minutě jeli Kratěna s Kantnerem dva na jednoho, jenže Kratěna zakončil pouze do Konráda. Stejně dopadl při pokusu z podobného místa o pár vteřin později Kantner. Poté našlápl odvážně až do koncovky Ostřížek a bylo vyrovnáno 2:2. Hosté mohli vzápětí dovršit další obrat ve skóre, dobře sehranému přečíslení dvou na jednoho však scházela gólová tečka. Krátce před přestávkou ještě fauloval Skladaný.

Přesilovka Plzně vyšla naprázdno, po ní Svoboda vykryl Holcův pokus. V čase 43:37 nařídili sudí za Irglovo sevření puku rukou trestné střílení. Ujal se ho Stach, zakončoval dobře nad levý Konrádův beton, jenže slovenský gólman jeho úmysl vystihl lapačkou. "Myslel jsem si, že si bude myslet, že udělám to samé jako včera při nájezdech," pousmál se Stach. "Možná si to i myslel... Kdybych puk zvedl, byl by to gól, takhle jsem trefil jen lapačku," mrzelo Stacha.

Bez přípravy pak nebezpečně pálil Laš a hosté několikrát zabrnkali na plzeňské nervy. Uklidnění přinesl kanonýr Gulaš. Nejprve sice v 55. minutě minul, ale když měl nabito mezi kruhy o chvilku později, propálil nekompromisně Konráda. "'Guly' je rozdílový hráč, což ukazoval již v průběhu celé sezony. Doufám, že mu to takhle půjde po celé play off," řekl domácí bek Peter Čerešňák.

Při závěrečné power play hostů nabídl Kratěna krásnou přihrávkou pojistku Stachovi. "Olomouc zase čekala na brejky, bylo to tedy o nás, zda se proti tomu dokážeme prosadit. Potřebovali jsme vyhrát a vyrovnat sérii, takže jsme moc rádi, že se nám to povedlo," uvedl Čerešňák. "S výkonem jsme celkem spokojení. I když to dnes nestačilo, hráčům nemůžeme nic vytknout," prohlásil olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 20. Gulaš (Stach, Pulpán), 30. Indrák (Mertl, Stach), 56. Gulaš (Schleiss, Kracík), 60. Stach (Kratěna) - 5. Ostřížek (Vyrůbalík, Skladaný), 36. Ostřížek (J. Galvas, L. Galvas). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 7017. Stav série: 1:1. Sestavy: Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák. Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Mráz, Burian - Skladaný, Ostřížek, Matai - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hokejisté Chomutova vyhráli ve 4. kole skupiny o umístění v extralize v Mladé Boleslavi 5:4 a definitivně se zachránili. Dvanáctým Pirátům k tomu stačil i bod či jakákoliv ztráta Jihlavy doma s Litvínovem, s kterým Dukla prohrála 0:1.

Mladá Boleslav nastoupila bez řady opor a v brance s devatenáctiletým extraligovým debutantem Grohem, se sedmi beky a jen devíti útočníky. Chomutov vstoupil do utkání lépe a ve čtvrté minutě se dostal do vedení v přesilové hře. Hned po 13 vteřinách potrestal Orsavovo vyloučení Smejkal, který se dostal k dorážce po Koblasově střele a natřikrát překonal Groha.

Bruslařský klub opověděl v polovině první třetiny, kdy se Nahodil snažil v přečíslení přihrát, ale puk se od bránícího Szathmáryho k němu vrátil a mladoboleslavský útočník zakončil nad Lukešův pravý beton. Domácí se pak ubránili při Nahodilově trestu a v 19. minutě po kombinaci s Lencem byl blízko obratu Najman, ale nestihl dobře zakončit.

Ve druhé třetině Piráti rozhodli o osudu utkání. Ve 25. minutě se dostal do úniku Vondrka, který sice Groha nepřekonal, ale z dorážky doklepl puk do prázdné branky Knot. Za dvě minuty dostal prostor před Grohem Vondrka a tentokrát se zakončením uspěl. Ve 33. minutě mohl odpovědět Lenc při přečíslení domácích, ale z ideální pozice minul branku.

Úvod třetí třetiny vyšel Mladé Boleslavi. Hned po 31 vteřinách z levé strany od mantinelu překonal Lukeše Orsava. Za tři minuty se šikovně uvolnil na pravém kruhu Najman a vyrovnal. V 17. extraligovém zápase si připsal premiérovou trefu.

Pirátům ale vrátil vedení ve 46. minutě po ideální přihrávce útočníka Růžičky Sklenář, který překonal Groha zblízka. V polovině závěrečné části pojistil náskok hostů střelou z pravého kruhu Huml. Za domácí už jen zkorigoval stav pět sekund před koncem v přesilové hře Eminger.

4. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 4:5 (1:1, 0:2, 3:2) Branky a nahrávky: 11. Nahodil (J. Říha, Orsava), 41. Orsava (Kurka, Kotvan), 44. Najman (Lenc), 60. Eminger (Lenc) - 4. Smejkal (Koblasa), 25. Knot (Vondrka), 27. Vondrka (Knot, Smejkal), 46. Sklenář (V. Růžička ml., Dietz), 51. Huml (Dietz). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Jindra, Polonyi. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 1089. Sestavy: Mladá Boleslav: Groh - Kurka, Kotvan, Hrdinka, Eminger, J. Říha, Dlapa, Bernad - Volf, Nahodil, Orsava - Flynn, Urban, Pacovský - P. Kousal, Najman, Lenc. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka. Chomutov: Š. Lukeš - Knot, Dietz, Valach, Trefný, Szathmáry, J. Mrázek, Grman - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Štovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hokejisté Jihlavy prohráli ve 4. kole skupiny o umístění v extralize doma s posledním Litvínovem 0:1 a čeká je baráž o udržení v nejvyšší soutěži. K zachování naděje potřebovala třináctá Dukla nutně získat tři body a ještě spoléhat na porážku Chomutova v základní hrací době v Mladé Boleslavi, kde Piráti ale zvítězili 5:4.

Duel na Vysočině rozhodl ve 38. minutě v přesilové hře norský obránce Daniel Sörvik. Brankář Pavel Kantor udržel díky 26 úspěšným zákrokům podruhé v sezoně čisté konto. Jihlava nastoupila v hodně kombinované sestavě. Mimo hru zůstali i kapitán Čachotský a centr prvního útoku Adam Zeman. První extraligový start si připsal devatenáctiletý útočník David Čermák.

Před nejnižší návštěvou sezony na Horáckém zimním stadionu 2148 diváků se hrál hodně nezáživný hokej. V páté minutě se dostal do úniku domácí Jiránek, ale střelou mezi betony Kantora nepřekonal a Rys z dorážky ani netrefil branku.

Hosté se do první vážnější šance dostali až po polovině úvodní části. Čuttovu střelu Škarek neudržel a následného zmatku před brankou nedokázal využít Trávníček, který nepřekonal ležícího jihlavského gólmana. Jihlava se neprosadila ani dvakrát v přesilových hrách. Naopak Litvínov zužitkoval hned první početní výhodu. Při Bryhnisveenově trestu se trefil od modré čáry Sörvik.

V 45. minutě mohl vyrovnat de la Rose, ale střelou z mezikruží Kantora nepřekonal. O minutu později domácí špatně střídali a hosté mohli rozhodnout z rychlého brejku, Mikúš však trefil tyč. Šance domácí na obrat v zápase snížil vyloučením na pět minut a do konce utkání Hubáček. Stav utkání už se nezměnil.