Hübl po bitvě o vše: Sestup jsem si vůbec nepřipouštěl

Velká úleva se rozhostila v šatně hokejistů Litvínova po páteční rozhodující bitvě o udržení v extralize proti Kladnu. Obrovský podíl na tom, že ji Severočeši úspěšně zvládli, měl zkušený útočník Viktor Hübl. Dlouholetá opora týmu Vervy se pod výsledek 6:2 podepsala čtyřmi body za dva góly a dvě asistence. Ve svém bodově nejlepším utkání sezony vstřelil navíc právě Hübl vítězný gól.

"Přiznám se, že jsem vůbec nechtěl myslet na to, co by se stalo, kdybychom sestoupili. Nepřipouštěl jsem si to. I proto, že v zápase by to pak mohlo vadit. Naštěstí se nic takového nestalo. Je to obrovská úleva. A já doufám, že Litvínov nesestoupí, co tady budu," řekl jednačtyřicetiletý Hübl v rozhovoru s novináři.

Rytíři dvakrát srovnali se Severočechy krok po vedoucích trefách domácích na 1:0 a 2:1. Na Hüblovu 19. branku sezony už ale odpověď nenašli. Chomutovský rodák po nahrávce Tomáše Pospíšila utlumil víru Středočechů v čase 39:56. "Možná už si ale zítra ten gól nebudu pamatovat, krátkodobá paměť už je přece jen horší," pousmál se Hübl.

Přestože skóre bylo dlouho na vážkách, opticky se zdálo, že mají Litvínovští průběh duelu pod kontrolou. "Snad jen kdyby přišel nějaký blbý gól z protiútoku a my to museli dohánět, mohlo by to být jiné. Ale my jsme pořád věřili. A stejně tak, jak jsme nastoupili, jsme hráli i po první třetině, kdy jsme dostali vyrovnávací gól v poslední vteřině. Řekli jsme si však, že když budeme hrát takhle, tak to zvládneme," uvedl Hübl.

Tato víra se nakonec ukázala jako správná. "A tím, že jsme pořád vedli, jsme si to mohli nakonec i užívat. Nebylo to jako sedmé finále, tentokrát jsme hráli pod větším tlakem, ale zase tím, jak jsme to dobře zvládli, to nebyl až takový nervák. I ta radost je úplně jiná," porovnával Hübl, který byl před pěti lety také u prvního titulu v klubové historii.

I díky zkušenostem si tlak, který s sebou přinášel klíčový zápas sezony, nepřipouštěl. "Člověk už má nějakou zkušenost. Většinou vypnu. Naše holky se věnují krasobruslení, takže se zabydlím na dolním zimáku a kochám se tím, co umí. Snažím se zapomenout, i když tentokrát jsem to v hlavě měl. Naštěstí to ale dopadlo dobře. Šli jsme do toho stejně jako do všech utkání v poslední době, jen minule v Olomouci jsme to nezvládli."

Za záchranou vedl tým společně s jiným dlouhodobým tahounem Františkem Lukešem, významně pak přispěl k udržení i další útočník Tomáš Pospíšil, jenž posílil Litvínov koncem ledna z Nových Zámků. Ve 12 duelech si připsal 17 bodů (8+9) a to nejlepší si schoval na úplný závěr - proti Kladnu zazářil pěti body za dva góly a tři nahrávky. "Vážně paráda. Tomáš nám hodně pomohl svým důrazem, koncovkou, pohybem. Je to rychlý a šikovný hráč, určitě byl v závěru sezony hodně platný," ocenil Hübl.

Přiznal ale, že za celý ročník se pozitiva nehledají snadno. Litvínovští mysleli rozhodně výše, sezona jim celkově vzato nevyšla. "Našla by se asi spousta odpovědí, co k tomu vedlo. Ale chce to si v klidu sednout a vše si vyhodnotit. Teď bude čas si rozebrat, co bylo dobře a co špatně. Hlavní je, že jsme to tady zachránili," uzavřel Hübl.