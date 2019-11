Já a hattrick? Zvláštní, nejsem střelec, smál se Kracík

Hokejový útočník Jaroslav Kracík před nedělním zápasem vstřelil jen jeden gól, v něm se však výrazně podepsal pod výhru Plzně na ledě Vítkovic. Šestatřicetiletý hráč hattrickem pomohl Západočechům k výhře 5:0.

"Byl to jiný zápas než v pátek. Napadaly nám tam góly, takže super," pochvaloval si Kracík. V předešlém kole totiž Plzeň poprvé v sezoně neskórovala a doma prohrála s Olomoucí. "Je zvláštní, že jsem dal tři góly zrovna já. Je to výjimečné, nejsem totiž moc velký střelec. Každopádně jsem rád, že to tam napadalo a vyhráli jsme," usmíval se.

Všechny tři góly padly po různých situacích. "U prvního mi to Milan Gulaš hezky prohodil a jel jsem sám. Při druhém gólu to byla střela pod víko, trefil jsem to náhodně. A třetí? To byl námaz od gólmana," okomentoval Kracík dárek, který mu připravil vítkovický brankář Miroslav Svoboda.

V uplynulé sezoně dokázal nasbírat tři hattricky plzeňský lídr Milan Gulaš, předtím se to povedlo Tomáši Mertlovi či Dominiku Kubalíkovi, který nyní nastupuje v NHL za Chicago. "Zkusím to příští zápas," smál se Kracík. "Ne, tohle bylo opravdu výjimečné a bude těžké to zopakovat," dodal vážně.

Škoda se v útoku mohla spolehnout jak na "řádícího" Kracíka, tak na elitní formaci Milana Gulaše. Z branky vše jistil bezchybný gólman Dominik Frodl, jenž si připsal už čtvrtou nulu v probíhajícím ročníku extraligy. "Dominik nás drží celou sezonu, držel nás i tu minulou. Snad jsme mu nyní trochu pomohli. Vítkovice neměly žádné vyložené šance. Z naší strany to byl povedený zápas," dodal spokojený Kracík.