Jágr: Máme šanci se o to poprat, je jen na nás, jak se jí chopíme

Legendární útočník Jaromír Jágr může být z pohledu majitele kladenského klubu spokojený, jak se Rytířům podařilo projít nástrahami první ligy až do baráže o extraligu. Po Přerovu ukončili výsledkem 4:1 na zápasy sezonu i Jihlavě. Zatím jde ale jen o část cesty za cílem, který si Středočeši vytyčili. A Jágr i díky loňské zkušenosti dobře ví, že to nejtěžší je teprve před nimi.

Před sedmačtyřicetiletým Jágrem je přes mimořádně bohatou kariéru nová výzva dotáhnout mateřský klub zpátky do nejvyššího patra českého hokeje, jak si předsevzal.

"Splnili jsme druhý krok, teď máme před sebou ten třetí, nejtěžší a nejdůležitější. Máme týden na to, abychom se připravili. Potom to začne. Dvanáct zápasů o všechno. Bude to hodně těžké. Beru to tak, že je to sport, může se stát cokoliv. Ale díky bohu, že máme tu šanci. A teď záleží jenom na nás, jak se jí chopíme," řekl Jágr v rozhovoru s novináři po rozhodující výhře 4:2.

Kladenští si baráž osahali už loni. Zraněný Jágr ji sledoval jen ze střídačky. Jeho tým skončil poslední. Této zkušenosti však hrající legenda nepřikládá velkou váhu. "Jsou tam teď úplně jiné týmy. My jsme jediní, kdo tam byl minulý rok. Těžko říct, co od toho čekat. Jak na tom budou týmy z extraligy, jak my a Budějovice. Uvidíme. Ještě jsme ale nic nevyhráli, náš cíl je dostat se do extraligy," zdůraznil Jágr.

Výhoda je podle něho na straně extraligistů. "Mají výhodu v tom, že existuje malá šance, že se někdo zraní, protože nechávají klíčové hráče odpočívat. My jsme si naproti tomu prošli peklem. Tyhle dvě série vůbec nebyly jednoduché. Určitě jsme však na ten boj připravení. Uvidíme, kam nás to dostane," poznamenal Jágr.

Vítěznou vlnu, na níž se v této fázi sezony vezou prvoligové celky, nepovažuje za nikterak důležitou. "Nechci předbíhat. Sám jsem zvědavý na první zápas. Ale zase - je to jenom jedno utkání, bude to přitom měsíc pravdy. Hlavně se nesmíme z ničeho sesypat, když se nám to nepovede hned na začátku. To bude důležité," uvedl Jágr.

Vítá alespoň dlouhou pauzu, kterou si Rytíři vysloužili ztrátou jediného utkání v sérii? "Já už ani nevím," smál se Jágr. "Nepřemýšlím o tom. Věděl jsem dopředu, že když postoupíme, bude to těžký. Někdy jdu na led a už si přeju, abych z něj byl pryč. Takový je život. Naskočil jsem do toho, těžko z toho můžu vyskakovat. Snažím se dělat maximum, co jde."

Dnes z toho byl i velmi důležitý gól na 4:2, který jeho tým ve třetím dějství uklidnil. "Byly už i hezčí... Ale také ošklivější! Na to se nikdo neptá," řekl Jágr s úsměvem.

Byl rád, že jeho pětka alespoň odčinila inkasovaný gól už 22 sekund po začátku třetí třetiny. "Byl jsem naštvaný, jak jsme ten nástup do třetí třetiny pokazili, hlavně naše pětka," netajil Jágr. "Udělali jsme tam školáckou chybu. Toho se musíme vyvarovat. Máme dvougólový náskok do třetí části a hned jim dáme šanci v prvním střídání. Tak zkušení hráči, jako jsme my... Mrzelo mě to hrozně moc. Nakonec díky bohu, že se nám podařilo dát čtvrtý gól, jinak by to byly velké nervy do konce," přemítal Jágr.

Herní projev týmu v play off ho ale velmi potěšil. "Věřím, že máme čtyři kvalitní lajny. Obránci hráli výborně, gólman skvěle chytal. Ale teď nás čeká úplně jiný turnaj. Baráž je o něčem jiném. Jiná strategie, jiná taktika. Uvidíme," poznamenal Jágr.

Ofenzivu navíc táhne Tomáš Plekanec, který je nejproduktivnějším hráčem prvoligového play off s 15 body z 10 zápasů za čtyři góly a 11 asistencí. "Samozřejmě jsme rádi, že ho máme. Před sezonou s tím nikdo nepočítal, že budeme mít takového hráče. Je důležitý na oslabení, na buly. To, že nahraje na góly a že je dá, to jsme čekali. Ale tady jsou hrozně důležité i ty další věci. A v baráži to bude ještě důležitější," odtušil Jágr.

On sám si dnes na jihlavském ledě prožil před polovinou první třetiny krušnou chvilku. "Tam mě buď někdo zatáhl za nohu, nebo jsem šlápl někomu na hokejku. A řítil jsem se proti mantinelu. V tu chvíli jsem viděl minulost, současnost i budoucnost, a to všechno ve stejnou dobu. A 'manťák' se přibližoval," smál se Jágr. "Ani nevím, jak jsem to tam nakonec vytočil, ale dobře to dopadlo," dodal již vážně Jágr.