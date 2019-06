Jágr v dresu Ústí? Je to pravděpodobné, přiznala legenda

Hvězdný útočník Jaromír Jágr se může v příští sezoně objevit v dresu prvoligového Ústí nad Labem. Nováček hokejové extraligy Kladno se dohodlo se svým dosavadním soupeřem v druhé nejvyšší soutěži na tom, že si budou vypomáhat výměnami hráčů. Za severočeský celek by tak mohl nastoupit i hrající majitel kladenského klubu Jágr.

"Těší mě, že jsme se Slovanem domluvili na nadstandardní spolupráci. Vždycky to mezi námi fungovalo a letos to chceme ještě vylepšit. Po postupu do extraligy k tomu máme nové možnosti," uvedl Jágr na webu Rytířů.

Kladno a Ústí nad Labem jsou podle jeho slov připraveny uvolňovat si formou střídavých startů či hostování hráče oběma směry. "Jakýkoliv hráč Kladna se může objevit v ústeckém dresu, v případě potřeby nám zase pomůže Ústí a jejich hráč dostane šanci zahrát si extraligu," řekl Jágr.

V rozhovoru pro web iSport.cz připustil, že v první lize by mohl hrát za Ústí i on sám. "Je to pravděpodobný, ta možnost tam je. Věřím tomu, že nejenom já, ale skoro všichni hráči z našeho týmu si mohou za Ústí zahrát. A naopak," uvedl olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný mistr světa i vítěz Stanleyova poháru.

Sedmačtyřicetiletý útočník kvůli zdravotním problémům vynechal podstatnou část minulé sezony, za Kladno poprvé nastoupil až v polovině února v závěru základní části první ligy. Následně Rytířům pomohl k postupu do finále play off a následné v baráži o extraligu, do níž se Kladno vrátilo po pěti letech.

Zda bude hrát i v další sezoně, Jágr neprozradil. "Uvidím, jak na tom budu se zdravím. Jestli nastoupím, nebo ne. V minulé sezoně jsem měl v plánu hrát hned na začátku, ale třikrát jsem se během sezony zranil. Takže člověk si může udělat nějaký plán, ale osud je proti. Doufám, že se to nebude opakovat, ale nikdy nevíš," řekl Jágr.

Výhodou spolupráce mezi Kladnem a Ústím nad Labem je i fakt, že sportovní jednatel a trenér Slovanu Vladimír Evan pochází z Kladna. "Osobně se známe dlouhou řadu let, vybudovali jsme si k sobě důvěru a jsem stoprocentně přesvědčený, že si dokážeme vždycky vyjít vstříc," uvedl trenér Rytířů David Čermák.