Jágra zlobí špatné začátky. Co říkal na hollywoodskou návštěvu?

Hokejisté Kladna prohráli v extralize potřetí za sebou a opět byl problém hlavně v nevydařené první třetině. V neděli proti Třinci stejně jako v pátek proti Litvínovu Rytíři inkasovali v úvodní dvacetiminutovce dvakrát. Podle hrajícího majitele a hlavní hvězdy Kladna Jaromíra Jágra mají Rytíři s úvody problémy zřejmě s ohledem na tíhu zodpovědnosti.

"Jako kdybychom se báli ze začátku hrát. Třinec je kvalitní tým, má výborné obránce, kteří dokážou bruslit. Jsou nebezpeční i tím, jak střílí. Mají šikovné útočníky, kteří to dokážou ještě tečovat za letu. Z toho nám dali góly," řekl Jágr po prohře 1:2.

Oceláři domácí v první dvacetiminutovce přestříleli 17:3, i proto vedli 2:0. V úvodu sezony přitom Kladno dokázalo hned od začátku přehrávat a zatlačit do defenzivy. "Myslím si, že je to tíhou zodpovědnosti. Hráči se bojí hrát za stavu 0:0, jinak si to nedokážu vysvětlit. Jakmile prohráváme, nemáme co ztratit, tak najednou strach jde stranou, začneme hrát. Možná je to tím, že soupeř už má nahráno, stahuje se. Těžko říct," uvažoval zkušený útočník, který v únoru oslaví 48. narozeniny.

Jágr i přes svůj věk strávil na ledě téměř 20 minut. Přitom se stále necítí ideálně. "Pořád mám problémy s třísly, ale hrozně moc mi pomáhá Petr Vampola. On je hráč, který táhne lajnu, dokáže puky zavést. Mně to hrozně moc usnadňuje. Klobouk dolů před ním," ocenil svého spoluhráče.

Paradoxně mu hru komplikoval vysoký počet přesilových her. "Bylo jich hodně z obou stran. Šance nějaké byly, ale nejhorší je, když dostaneš dvě přesilovky za sebou, to už potom není moc sil. Je to dané tím, že naše pětka tam zůstává déle než jednu minutu, takže nezbyly síly," vysvětlil nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

Je důležité znát historii

Kladno vstoupilo porážkou do závěrečné čtvrtiny základní části a i nadále je jedenácté. Na desátou Olomouc a postup do play-off ztrácí pět bodů. "Beru věci, jak přicházejí. Sezona má 52 kol, když si to uhrajeme, zasloužíme si to hrát. Když ne, tak je to naše chyba. Všichni se budeme snažit dělat pro to maximum," prohlásil Jágr.

"To, že člověk má nějaký náskok v půlce sezony, ještě nic neznamená. Někdo má lepší začátky, někdo střední pasáž, jiný konce. Záleží jenom na nás. Trochu si to kazíme začátky zápasů, to je naše hloupost," řekl Jágr a přiznal, že on osobně se kouká spíše na týmy, které jsou v tabulce za Kladnem. Hlavním cílem Rytířů před sezonou byla totiž záchrana. Aktuálně mají na poslední Pardubice k dobru 10 bodů.

Středočechům se momentálně výsledkově nedaří, Jágr ale věří, že se to zlomí. "Musíme to zvládnout. Teď hrajeme proti silnému Hradci, ale každý zápas je hratelný. Musíme se vyvarovat špatných začátků a něco získat," podotkl hrající majitel klubu.

Zápasy 40. kola extraligy byly speciální v tom, že byly součástí charitativního projektu "Legenda legendám" a vedle výrazných postav historie jednotlivých klubů připomněly i nedožité 70. narozeniny bývalého vynikajícího útočníka a později i trenéra Ivana Hlinky.

"Věřím, že to splnilo účel. Vždycky jsem zastáncem toho, že by člověk měl znát historii hokeje. Aby se posouval dál. A bez hráčů jako byl Milan Nový, Eda Novák, Pospíšil, Kaberle, kdokoliv tady hrál.. Velcí hráči. Bez nich bychom tady nebyli my. Oni tu ligu udrželi, záleží na nás, jak ji udržíme my. Každá taková akce je skvělá," podotkl Jágr.

Souboj s Třincem měl i jednoho speciálního hosta, na stadion dorazil britský herec Orlando Bloom, který v Česku natáčí druhou sérii fantasy hororu s názvem Carnival Row. "To víš, Kladno táhne. Už se to dozvěděli i v Hollywoodu," pousmál se Jágr. "Mám rád film Trója, kde to ale trošičku pos... Zabil Achillese," poukázal na jednu z výrazných Bloomových rolí.