Jak Jarůšek bojuje o místo? Asistencí a titulem muž zápasu

Extraligovou premiéru za Litvínov si v úvodním kole odbyl útočník Richard Jarůšek. Osmadvacetiletý hokejista se nevešel na soupisku Sparty, a proto přišel na měsíční zkoušku na sever Čech. Proti Brnu se asistencí podílel na vítězné trefě Jana Myšáka na 2:1 a dočkal se ocenění pro nejlepšího domácího hráče zápasu.

"Těšil jsem se domácí zápas před skvělým publikem. Jsem rád, že to takhle dopadlo, děkovačka byla výborná. Bylo to velmi náročné utkání, protože mělo tempo nahoru dolů, takže jsem si to docela užil," řekl novinářům Jarůšek, jenž v minulé sezoně nasbíral ve Spartě 13 bodů (9+4) v 36 zápasech základní části. Ve čtyřech startech v předkole play-off přidal dvě branky.

Proti Kometě nastoupil ve třetím útoku vedle sedmnáctiletého Myšáka a brzy dvakrát tak starého Lukáše Kašpara. "Určitě se mi s nimi hraje dobře, vyhovíme si. Všichni hráči Litvínova jsou výborní, takže je jedno, s kým bych hrál. 'Kašpi' je zkušený hráč a 'Myši' velmi talentovaný. Jde nám to spolu, takže doufám, že to nezakřiknu a budeme v tom pokračovat," uvedl Jarůšek.

Jejich formaci si pochvaloval i trenér Jiří Šlégr. "Už od prvních tréninků bylo vidět, že si sedli. I proti Brnu to potvrdili vítězným gólem. Je to samozřejmě začátek, první zápas, ale první dojmy jsou určitě pozitivní," prohlásil olympijský vítěz z Nagana.

Jarůškova formace se v 29. minutě podílela na vítězné akci. "Ujeli jsme tři na dva, dal jsem puk 'Kašpimu', ten to dal nádherně 'Myšimu' a ten vstřelil nádherný gól," popsal trefu na 2:1 brněnský rodák.

Znát na něm nebylo ani malé herní vytížení. "Trénoval jsem na Spartě v juniorce, takže jsem měl toho dost, i třífázové tréninky. Fyzička nějaká byla. Ale zápas je zápas, protože ten dá nejvíc. Měl jsem jeden (v přípravě) proti Ústí a teď druhý. Doufám, že mi zápasy víc pomůžou, Litvínovu za ten měsíc pomůžu a uvidíme, co dál," konstatoval Jarůšek, jenž se právě v duelu s Ústí nad Labem gólově prosadil a pomohl k výhře 2:1.

Jarůšek si chce vybojovat v kádru Vervy stálé místo. "Musím hrát svoji hru, kvůli tomu mě sem brali. Musím makat naplno. Doufám, že se jak trenérům, tak vedení zalíbím a budu tady déle než měsíc. Je to na mně, musím plnit systém, který mi vyhovuje," řekl někdejší hráč Mladé Boleslavi či Hradce Králové.