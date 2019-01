Je Sparta jiná? Rozhodnout může Krupp, gólmani, nebo prokletá O2 arena

Psal se rok 2016, když Sparta naposledy obhájila pozici, která ji v českém hokeji dlouhodobě patří, pozici jednoho z nejlepších českých celků. Ve finále tehdy podlehla Liberci 2:4 na sérii. Od té doby ale jako když utne. Před dvěma lety Sparťané končili ve čtvrtfinále a loni jim stopku vystavil Liberec už v předkole play-off. Přijde letos konečně změna?

Příchod německého trenérského mága před sezonou vlil do žil všem sparťanům mnoho pozitivní energie. Charismatický Uwe Krupp, který dovedl německý národní tým v roce 2010 až ke čtvrtému místu na světovém šampionátu, měl najít ztracenou tvář celku, který by se chtěl prát o nejvyšší příčky.

Před sezonou pak nastalo zemětřesení. Tým opustilo hned dvanáct hráčů, za které přišla náhrada. A tým si sedl. První extraligová kola Sparta šlapala a znát to bylo na výsledcích i v tabulce. Ze všech příchodů vyzdvihněme Jeremieho Blaina, jenž je nejproduktivnějším bekem týmu. Zpráva, kterou trenérský štáb vyslal soupeřům, byla jasná: "My víme, co děláme!"

Zkrat po vzoru Brna?

Pamatujete? V sezoně 2016/17 Spartu vyřadila brněnská Kometa. Ta do play-off vstupovala z šesté příčky. Příčinou byla výsledková krize, kterou si svěřenci kouče Zábranského tehdy prošli. Nakonec Brněnští slavili titul.

Podobný zkrat letos potkal i Spartu. Zhruba v polovině základní části začali sparťané body ztrácet výrazněji a výrazněji. Zničehonic přišla herní krize, která se odrazila na výsledcích, a tým byl pod palbou kritiky. Je zažehnána? To ukáže teprve čas, ovšem poslední výsledky naznačují, že by se mohlo pro příznivce Sparty blýskat na lepší časy. Rozhodují navíc výsledky v play-off, nikoliv v polovině sezony.

Rozhodnou gólmani?

Matěj Machovský a Jakub Sedláček - brankářská dvojice, z níž jde okamžitě respekt. Přesně na tomto postu navíc tlačila Spartu bota poslední sezony. Od Samiho Aittokallia nebo dříve od Tomáše Pöpperleho se zkrátka čekalo víc.

Matěj Machovský přišel do Sparty před sezonou ze zámoří. Jakub Sedláček se k týmu připojil teprve nedávno a disponuje zkušenostmi z ruské KHL. Jeden pro druhého přitom mohou být velice důležití.

Oběma může zdravá konkurence prospět, a tak potáhne jeden druhého nahoru. Pokud se jednomu nebude dařit, dostane šanci druhý. Právě kvalitní a vyrovnaná brankářská dvojice, jakou Sparta nyní disponuje, může být zbraní pro případné play-off. Zbraní, která hokejistům z hlavního města v posledních letech pořádně chyběla.

Prokletá O2 arena může být nakonec výhodou

Pohled na tabulku není pro fanoušky Sparty ale stále důvodem k úsměvům. Svěřenci trenéra Kruppa se pohybují na hraně postupu do play-off, spíše pod ní. Hodně zarážející jsou zejména ztráty před vlastními fanoušky. Z O2 areny si výhru odvezlo hned devět různých celků včetně tápajících Pardubic a Chomutova. Vypadá to, jako kdyby byla největší česká hala, kterou sparťané začali využívat po pádu Slavie do první ligy, prokletá.

Hokejisté Sparty mají doma dokonce pasivní bilanci. Jak je tedy možné, že stále bojují o přímý postup do play-off? Body, které poztráceli sparťané doma, museli vydolovat na kluzištích soupeře. A taky že vydolovali. Pokud by se poskládala tabulka jen ze zápasů odehraných venku, patřila by Spartě vedoucí pozice.

Toto výsledkové rozvržení nakonec může být pro Spartu výhodou. Jen těžko si představit, že by Kruppovi svěřenci skončili čtvrtí a lépe, a tak se dá očekávat, že série budou zahajovat a v případně sedmého zápasu také končit venku. Pokud se tedy nic nezmění, může to hrát Spartě paradoxně do karet.

Úspěch, nebo propadák?

Kruppův celek ukázal v letošní sezoně dvě zcela odlišné tváře a až závěr sezony ukáže, která převládne a jak se sezona 2018/19 bude na Spartě hodnotit. Je ale mnoho faktorů podporující roli černého koně, kterým by se pro letošní play-off mohli sparťané stát. Nebo snad přijde další propadák jako v uplynulých letech? Vše ukáže čas, konkrétně pak březen či duben, kdy bude sezona vrcholit.