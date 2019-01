Je to úžasné, zářil Dostál a chválil spoluhráče i fanoušky

Premiéru z říše snů zažil v brance Brna Lukáš Dostál, hrdina českého týmu při nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Osmnáctiletý talent zlikvidoval 21 střel hráčů Karlových Varů, inkasoval jen jednou při výhře 3:1, navrch byl ještě zvolen nejlepším hráčem zápasu.

"Je to úžasné," rozplýval se Dostál při příchodu z ledu do kabiny, kdy DRFG Arenou díky vyvolávání diváků ještě rezonovalo jeho jméno. "Vyhráli jsme, strašně jsem si to užil. Kluci mi moc pomohli, padali do střel, chytal jsem navíc před nejlepšími fanoušky v České republice. Jedním slovem - nádhera," dodal Dostál.

Kometa brzy vedla 3:0 a mladý gólman se v tomto úseku do hry moc nedostal. "Kolikrát člověk vede 3:0 a soupeř se zvedne, obuje se do toho. Vary vystřídaly gólmana, zvedly se, ale já zase musím pochválit mé spoluhráče, jak mi pomohli. Měl jsem z vedení radost, kluci hráli skvěle a dodali mi tím klid a energii," ocenil Dostál.

Pro něho osobně byl momentem, kdy se chytil a dostal do tempa, závěr první třetiny, v němž hrál soupeř přesilovku. "Cítil jsem se pak dobře a jistě, bylo tam víc střel, dostal jsem se do tempa a už to šlo snáz," připomněl Dostál.

Možná rozhodující zákrok jeho vydařené premiéry přišel na konci druhé třetiny v momentě, kdy na něj jeli dva hráči soupeře. Dostál se ovšem zachoval jako ostřílený mazák a puk za svá záda nepustil. "Bylo to hodně důležité a jsem rád, že jsem to chytil. Spíš jsem čekal přihrávku, ale Baránek to chtěl dát pode mě, já jsem tam dal příložník, nemyslel to vůbec špatně," zhodnotil situaci.

O své nominaci do základní sestavy se dozvěděl ve čtvrtek, den před zápasem. "Spal jsem dobře, nervózní jsem nebyl, strašně jsem se těšil. Jak říkám, chytal jsem před nejlepšími fanoušky v Česku. Prostě se mi splnil dětský sen chytat za Kometu v extralize," usmál se Dostál.

Ještě před 14 dny chytal před plnými tribunami v Kanadě, ale teď chválil brněnské fanoušky. "Tady se vyloženě fandí, křičí. V Americe je víc lidí, je to větší show. Ale když tam někdo něco na ledě řekne, tak to slyšíte, tady hlas kolikrát zanikne ve vřavě," porovnával Dostál.

Zažil premiéru v extralize, ale konkrétní cíle pro zbytek sezony si nedává. "Chci hlavně na sobě dál pracovat. Pokud půjdu do brány, budu chtít podat co nejlepší výkon, abych pomohl týmu," uzavřel Dostál, jenž při děkovačce divákům předvedl tradiční oslavný kotoul.