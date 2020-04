Jednačtyřicetiletý kapitán Karlových Varů prodloužil smlouvu.

Hokejový útočník Václav Skuhravý bude pokračovat v extraligových Karlových Varech. Jednačtyřicetiletý kapitán Energie podepsal na západě Čech novou roční smlouvu. V nadcházející sezoně může zaútočit na hranici 1000 zápasů v domácí nejvyšší soutěži.

"Hokej mě pořád baví a ještě nechci končit. S tímhle týmem bych rád ještě něco dokázal. Když jsem tak od klubu dostal nabídku na pokračování, bez váhání jsem ji přijal," řekl Skuhravý klubovému webu.

Odchovanec Kladna si v uplynulé sezoně ve 42 zápasech včetně play off připsal 23 bodů za šest branek a 17 asistencí. Energie skončila v základní části devátá a v předkole měla před předčasným ukončením sezony kvůli koronaviru sérii s Hradcem Králové vyrovnanou na 1:1 na zápasy.

"Nechtěl jsem, aby Václav končil takhle. Věřím, že i fanoušci v uplynulém roce viděli, jak velkou roli má v mužstvu. Však nakonec postupový gól s Hradcem stejně jako další při první výhře v play off po devíti letech dal on. V kabině má obrovský vliv a i proto jsme ho chtěli mít v týmu i nadále," prohlásil hlavní trenér a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout.

Skuhravý debutoval v extralize v sezoně 1998/99 právě v dresu Karlových Varů, jejich dres oblékal už v 18 sezonách. V nejvyšší soutěži hrál i za Kladno, České Budějovice a Litvínov. V extralize má na kontě 948 utkání a 471 bodů za 213 branek a 258 asistencí. Na kontě má také 1958 trestných minut, suverénně nejvíce ze všech aktivních hráčů.

V roce 2009 získal s Karlovými Vary titul a o rok dříve stříbro. Účastník mistrovství světa v Kanadě v roce 2008 sehrál v české reprezentaci 37 zápasů a vstřelil pět branek.

"Venca je takový náš táta v kabině. Pro mnoho kluků tady, obzvlášť pro ty mladší, je velkým vzorem. Nejen za to, co v hokeji dokázal, ale i za to, jaký je člověk," potěšilo pokračování Skuhravého angažmá útočníka Jakuba Fleka.

"Je to lídr jak na ledě, tak i v kabině a je dobře, že s námi bude dál, protože dělá ve všem pořádek," doplnil obránce Michal Plutnar. "Jeho přínos pro tým je důležitý jak v kabině, tak na ledě. Pořád je to hráč, který je pro mužstvo platný a má svou roli. Je to kapitán, jak se patří," dodal bek Martin Rohan.