Jednou napíšu knihu, bude to bestseller, říká Libor Zábranský

Až se jednou majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský dostane k napsání knihy o strastiplné cestě klubu od jeho převzetí v říjnu 2004, bude to podle něj bestseller. Klub se tenkrát nacházel v troskách, ale před devíti lety získala Kometa extraligovou licenci od Znojma. Od té doby brněnští hokejisté vybojovali jedno třetí místo, dvě stříbrné medaile a vloni mistrovský titul, který budou od soboty obhajovat ve finálové sérii proti Třinci.

"Za třináct let jsem toho v Kometě zažil strašně moc. Od návrhu na konkurz a různých dalších škaredých věcí, které se tady děly. Dnes je Kometa tak silná, že se staráme jen o tu sportovní stránku. To se začátky nejde porovnat," řekl Zábranský na dnešním setkání s novináři.

"Až jednou napíšu knihu, tak to bude bestseller. Myslím si, že je to moje povinnost. Aby Brno už nezažilo to, co se tady dělo. Mluvím o hokeji," dodal.

V říjnu 2004 po změně majitele nový majoritní vlastník akcií Komety Radek Jalový obsadil na místa po dvou odvolaných funkcionářích Zábranského a trenéra Rostislava Čadu.

"Vím, že mně tehdy nikdo nevěřil, a teď jsme tam, kde jsme. Mládež a juniorka dosahují obrovských úspěchů. Nyní znovu ve finále. To není náhoda. Mám ještě jeden životní cíl, který jsem si s Kometou předsevzal, ten teď ale nechci komentovat," uvedl Zábranský.

Bývalý hráč St. Louis v NHL má jako hráč na kontě dva české tituly se Vsetínem a Spartou, vloni přidal první trenérský. Nyní sahá po dalším a tlak a očekávání veřejnosti před finálovou sérií bere čtyřiačtyřicetiletý Zábranský s nadhledem. "Kdybych měl říkat, co jsem musel (za léta v Brně) od sebe odrážet, tak nadcházející finále je to nejlepší a nejsilnější," řekl.