Jsme zklamaní. Nevím, co bude dál, přiznal po vyřazení Kratěna

I když jeho tým vybojoval bronzové extraligové medaile, po vyřazení od Komety nebylo nad čím jásat. Přestože Plzeň opanovala základní část, na finálové boje to nestačilo a cesta indiánů skončila v semifinále. Matador Ondřej Kratěna neskrýval smutek a přiznal, že ještě neví, co a jak bude dál. "Nepostoupili jsme, jsme zklamaní. Musím si v klidu sezonu rozebrat a promyslet, co bude dál," řekl po poslední utkání sezony.

Plzeň to chtěla ještě zkusit a prodloužit sérii. Kometa na ni však vlétla ve velkém stylu a triumfovala výsledkem 6:2. Přidala tak čtvrtý vítězný duel a s přehledem postoupila do finále. Náš současný tým se postupně rozjel v sérii s Olomoucí a myslel jsem, že do finále půjdeme. Je to teď velké zklamání," smutnil Kratěna po vyřazení.

Na náladě mu nepřidalo ani třetí místo, které jeho Plzeň v letošním extraligovém ročníku získala. "V tenhle moment je těžké to komentovat. Nepůjdeme do finále, tak je to těžké hodnotit," řekl zkušený harcovník.

Semifinálovou bitvu podle něj prý rozhodly především přesilovky, ve kterých se indiánům na rozdíl od základní části vůbec nedařilo. ""Co rozhodlo? Hlavně přesilovky, nedávali jsme góly, ale naopak jsme v nich inkasovali. Bylo v nich špatně úplně všechno. Někdy se to tak stane, že to prostě v přesilovkách nešlape. Bylo to tak právě v této sérii," komentoval klíčové momenty pro hokej.cz.

"Někdy to jde a góly z přesilovek padají. Jindy to nejde, ať děláte, co děláte. Měli jsme problémy se zavážením puků do pásma. A když už jsme se tam dostali, tak jsme se tam nedokázali udržet a prosadit," dodal.

Přiznal i to, že ještě neví, jestli bude v příští sezoně ještě hrát. "Soustředil jsem se jen na náš hokej, jen na sérii s Brnem. Uvidíme, jak to bude dál. V klidu si musím rozebrat celou sezonu. Jestli jsem přínos pro tým, jestli mu mám co dát, musím si to promyslet, jak to bude dál. Série s Brnem mi nastavila zrcadlo," uzavřel Kratěna.