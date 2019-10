Jurčina: Nestává se mi často, že dám dva góly

Hned ve svém druhém zápase v dresu Sparty se slovenský hokejový obránce Milan Jurčina dočkal premiérové trefy, na kterou navíc navázal i druhým gólem. Šestatřicetiletý urostlý bek nepatří mezi vyhlášené střelce, v minulé sezoně si připsal v Norimberku jen jednu branku, dnes se ale výrazně podepsal na obratu proti Karlovým Varům. Sparta po první třetině prohrávala 0:1 a nakonec jasně vyhrála 5:1.

"Nestává se mi často, že dám dva góly, i když v Německu se mi to povedlo. Člověka to potěší," řekl novinářům Jurčina, který v Norimberku působil tři sezony. "Góly jsou něco extra. Když se dostanu do útočné třetiny, tak zavřu oči a hodím to na branku. Dnes to tam dvakrát spadlo, takže jsem spokojený. Prioritou je ale hlavně bránění od modré třetiny k nám," uvedl obránce se 451 starty v NHL, jehož doménou je defenzivní činnost.

Poprvé se Jurčina mezi střelce zapsal ve 27. minutě, kdy při svém pokusu zlomil hokejku. Puk se ale následně nešťastně odrazil od Tomáše Knotka za záda brankáře Jana Bednáře. "Už jsem asi dal i šťastnější gól, ale i tenhle beru. Hlavní je, že to nakoplo mančaft a dalo nám to nový impulz. Je jedno, jak se to dostalo do branky," pousmál se Jurčina.

O sedm minut později se již "trefil" ukázkově. Po přihrávce Martina Dočekala nedal Bednářovi šanci. "Bylo to tam otevřené, najel jsem si, dostal puk, zavřel oči a prásknul do toho," řekl Jurčina k druhé brance.

Sparta sice vyhrála jednoznačně 5:1, její výkon v první třetině měl ale k ideálu daleko. "Prvních dvacet minut to byla velká mizérie. Pak jsme si v kabině řekli pár věcí, které by nám mohly přinést úspěch, trošku se zakřičelo a dalších 40 minut bylo celkem úspěšných," uvedl Jurčina. Hlavním problémem podle něj byly časté ztráty puků ve středním pásmu. "Od druhé třetiny jsme se snažili dávat puky za jejich brankovou čáru a už tam je napadat. Útočníci odvedli výbornou práci, začali hýbat nohama, bruslit a odrazilo se to na výsledku," řekl.

Jurčina přišel do Sparty minulý týden a zatím podepsal smlouvu do listopadové reprezentační pauzy. Zda mu dnešní góly pomohou k angažmá do konce sezony, neřeší. "Užívám si každý trénink, na kterém jsem. Každý zápas. Jestli tady zůstanu, nebo ne, je na lidech nahoře," dodal Jurčina.